Ελ. Βενιζέλος - Παράτυπη Μετανάστευση: Αιγύπτιοι που προσγειώθηκαν αναγκαστικά, “ταμπουρώθηκαν” στις τουαλέτες

Σε ποιο ευφυές τέχνασμα κατέφυγαν, για να μείνουν ως μετανάστες στην Ελλάδα. Τι έγινε τελικά.

Μια μικρή περιπέτεια ανέμενε τους 111 επιβάτες οι οποίοι βρίσκονταν το Σάββατο σε πτήση με προέλευση το Κάιρο της Αιγύπτου και προορισμό τη Βεγγάζη της Λιβύης.

Όπως κατέγραψε ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Μανώλης Ασαριώτης, το μεσημέρι και λόγω ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών στη Βεγγάζη, το αεροσκάφος πολιτικής αεροπορίας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» των Αθηνών.

Κατόπιν αιτήματός τους που έγινε δεκτό, οι επιβάτες της πτήσης οδηγήθηκαν στο κτήριο του αεροσταθμού για να περιμένουν εκεί μέχρι τη βελτίωση του καιρού στη Βεγγάζη ή την εξεύρεση άλλης λύσης για την άφιξη στο προορισμό τους. Ωστόσο φαίνεται ότι τέσσερις από τους επιβάτες αυτούς είχαν… άλλα σχέδια, και συγκεκριμένα στόχευαν να εκμεταλλευτούν την ατυχία σχετικά με τον καιρό, για να κερδίσουν παραμονή τους στην Ελλάδα χωρίς το απαραίτητο ταξιδιωτικό έγγραφο (ελληνική visa). Έτσι, προσποιούμενοι φυσική ανάγκη έμειναν μέσα στις τουαλέτες του αεροδρομίου επί ώρες, ακόμα και όταν εκφωνήθηκε οδηγία επιστροφής των επιβατών στο αεροσκάφος για τη συνέχιση του ταξιδιού με απογείωση στις 21.00, λόγω βελτίωσης του καιρού στον προορισμό.

Τελικά χρειάστηκε να τους αναζητήσει η Ελληνική Αστυνομία, να τους εντοπίσει και να τους προειδοποιήσει για τις έννομες επιπτώσεις τις οποίες θα επέφερε η επιμονή τους να καθυστερούν την απογείωση, με αποτέλεσμα να αποφασίσουν να βγουν από τις τουαλέτες και να πετάξουν και πάλι.