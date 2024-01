Αθλητικά

Australian Open: Ο Ράφα Ναδάλ απέσυρε τη συμμετοχή του

Ο Ισπανός σταρ τραυματίστηκε μετά από δύο πολλά υποσχόμενους αγώνες, στο Μπρίσμπεϊν, μετά από έναν χρόνο απουσίας.

Ο Ράφαελ Ναδάλ δεν θα συμμετάσχει στο Australian Open, που αρχίζει την ερχόμενη Κυριακή στην Μελβούρνη. Ο Ισπανός τενίστας, προφανώς επηρεασμένος από την επιστροφή του στο Μπρίσμπεϊν μετά από έναν χρόνο απουσίας από το σιρκουί, υπέστη μυϊκή ρήξη και προτίμησε να επιστρέψει στην Ισπανία, προκειμένου ν' αποθεραπευθεί.

Μετά από δύο πολλά υποσχόμενους αγώνες, ο Ναδάλ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό κατά την διάρκια της αναμέτρησης του με τον Τζόρνταν Τόμπσον. Η διάγνωση του ιατρικού επιτελείου του Ισπανού, κάνει λόγο για μυϊκή ρήξη που τον εμποδίζει ν' αγωνισθεί στο πρώτο Grand Slam του 2024.

«Κατά την διάρκεια του τελευταίου μου αγώνα στο Μπρίσμπεϊν, είχα ένα μικρό πρόβλημα που, ξέρετε, με ανησύχησε. Μόλις έφθασα στην Μελβούρνη, έκανα μαγνητική τομογραφία και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ένα μικρό «σκίσιμο» σε έναν μυ», έγραψε ο διάσημος Ισπανός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρόσθεσε:

«Δεν είμαι έτοιμος να παίξω στο επίπεδο που απαιτείται για έναν αγώνα με τους καλύτερους στα πέντε σετ. Επιστρέφω στην Ισπανία για να δω τον ιατρό μου, να ακολουθήσω θεραπεία και να ξεκουρασθώ».

