Δημοτικό σχολείο Μολύβου: Κλειστό την Δευτέρα λόγω ζημιών από τους ισχυρούς ανέμους

Οι ζημιές που έχουν γίνει και πώς θα γίνει η διασφάλιση των μαθητών.

Με απόφαση του δημάρχου Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου, αύριο Δευτέρα 8 Ιανουαρίου, το Δημοτικό σχολείο Μολύβου θα είναι κλειστό λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν στη στέγη του από τους πολύ ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Για την απόφαση αυτή έχει ενημερωθεί ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου Δημήτρης Βούλγαρης και από το πρωί στο κτίριο έχουν βρεθεί στελέχη της Πολιτικής Προστασίας του δήμου.

Για την πλήρη διασφάλιση των μαθητών, αύριο θα βρεθεί εκεί και κλιμάκιο της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου, προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος της ζημιάς στη στέγη του κτιρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

