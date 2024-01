Αθλητικά

Βόλος – Ατρόμητος Αθηνών: Πέρασε από το Πανθεσσαλικό με “διπλό”(εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αντζιέλσκι «καθάρισε» για τον Ατρόμητο στο Βόλο.

-

Η αντεπίθεση του Ατρομήτου, με στόχο μία θέση στην εξάδα των πλέι-οφ της Super League, συνεχίζεται. Η ομάδα του Περιστερίου νίκησε 2-1 στο Πανθεσσαλικό τον Βόλο, σε αναμέτρηση για τη 17η αγωνιστική, παραμένει αήττητη υπό τις οδηγίες του Σάσα Ιλιτς (πέντε νίκες, τέσσερις ισοπαλίες) και ανέβηκε -προσωρινά τουλάχιστον- στην έβδομη θέση της κατάταξης. Ο Κάρολ Αντζιέλσκι πέτυχε και τα δύο γκολ του αγώνα, στο 25΄ με κεφαλιά και στο 59΄ με πέναλτι, υποχρεώνοντας τη θεσσαλική ομάδα (μείωσε στις καθυστερήσεις με τον Μωραϊτη) στην τρίτη σερί ήττα της.

Μετά από ένα πρώτο 20λεπτο, όπου τα μόνα αξιοσημείωτα γεγονότα ήταν ένα γκολ του Μωραϊτη που ακυρώθηκε ως οφσάιντ (και προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες στους γηπεδούχους, που μάλιστα έβγαλαν ανακοίνωση στο ημίχρονο, κάνοντας λόγο για «αλλοίωση αποτελέσματος») και η αναγκαστική αλλαγή του Μύγα που τραυματίστηκε, ο Ατρόμητος πήρε τα ηνία της αναμέτρησης. Η κεφαλιά του Ασεβέδο στο 22΄ σταμάτησε στο δοκάρι (αφού βρήκε και σε παίκτη του Βόλου) και το δυνατό σουτ του ίδιου ποδοσφαιριστή στο 24΄ υποχρέωσε τον Κόστιτς σε δύσκολη απόκρουση. Το κόρνερ που προέκυψε το εκτέλεσε ο Γιουμπιτάνα και ο Αντζιέλσκι με κεφαλιά άνοιξε το σκορ στο 25΄. Οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να διπλασιάσουν τα τέρματά τους σε μία ωραία αντεπίθεση στο 37΄, όμως ο Αντζιέλσκι, αν και είχε όλο το τέρμα μπροστά του, «σημάδεψε» τον Κόστιτς. Η θεσσαλική ομάδα είχε να αντιπαρατάξει μία κεφαλιά του Γκαρσία από πολυ καλή θέση στο 30΄, που κατέληξε στην αγκαλιά του Τσιντώτα.

Αν και θα περίμενε κανείς οι γηπεδούχοι να βγουν στο β΄ μέρος αποφασισμένοι να αντιδράσουν, ο Ατρόμητος διατήρησε τον έλεγχο και στο 59΄ διπλασίασε τα τέρματά του, με τον Αντζιέλσκι να ευστοχεί στο πέναλτι που καταλογίστηκε, σε μαρκάρισμα του Κόμπα στον Βαλένσια. Από κει και μετά οι παίκτες του Σάσα Ιλιτς διαχειρίστηκαν σωστά το ματς και «κλείδωσαν» τη νίκη, αφού το μόνο που κατάφερε ο Βόλος ήταν να μειώσει στο 7ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με κεφαλιά του Μωραϊτη.

Διαιτητής: Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

Κίτρινες: Γκλάβτσιτς, Τάχατος, Μπερτόλιο - Ντε Μποκ, Βαλένσια, Ερλινγκμαρκ

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Ανχελ Λόπεθ): Κόστιτς, Ασλανίδης, Σιέλης, Καλογερόπουλος (46΄ Τάχατος / 56΄ Μπερτόλιο), Μύγας (10΄ Λούνα), Γκλάβτσιτς, Τρουιγέ, Γκαρσία, Κόμπα (59΄ Κίτσος), Ντέλετιτς, Μωραϊτης

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Σάσα Ιλιτς): Τσιντώτας, Τσακμάκης, Τζαβέλλας, Ασεβέδο, Ντε Μποκ, Κούντε, Φριντζόνσον (40΄ Ερλινγκμαρκ), Εντερ Γκονζάλεθ (82΄ Κουέν), Γιουμπιτάνα (83΄ Ντιρκς), Βαλένσια, Αντζιέλσκι (65΄ Βέργος)

Ειδήσεις σήμερα:

Μπλίνκεν: Συνεχίζει την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή

Κακοκαιρία – Βόρειο Αιγαίο: Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Χανιά: Σύλληψη 51χρονου για φυλάκιση της συντρόφου του στο σπίτι