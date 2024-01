Κοινωνία

Κυπαρισσία: Μια 66χρονη παρέσυραν και έπνιξαν τα κύματα

Πού βρέθηκε η 66χρονη Γερμανίδα την οποία παρέσυραν τα κύματα και έχασε την ζωή της.

(εικόνα αρχείου)

Τραγωδία το απόγευμα της Κυριακής στο λιμάνι της Κυπαρισσίας με θύμα μία 66χρονη.

Η γυναίκα υπήκοος Γερμανίας περπατούσε με τον σύζυγο της σύμφωνα με πληροφορίες στο μώλο στο λιμάνι της Κυπαρισσία όπου έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Εκεί κάτω, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρασύρθηκε από τα πολύ δυνατά κύματα και χάθηκε στο νερό. Μάρτυρας της τραγικής αυτής εξέλιξης ήταν ο σύζυγος της.

Η άτυχη 66χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις περίπου 500 μέτρα πιο μακριά από το σημείο που παρασύρθηκε. Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Κυπαρισσίας.

