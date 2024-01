Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Αρχίζει η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση

Ποιοι είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι και ποιες κατηγορίες τους βαραίνουν

Αρχίζει αύριο η δίκη των κατηγορούμενων για την υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό, θύμα σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης.

Βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση αυτή είναι ο 54χρονος και η 37χρονη μητέρα της ανήλικης ενώ συνολικά 26 κατηγορούμενοι θα καθίσουν στο εδώλιο.

Σύμφωνα με το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (αριθμός 2865/2023), οι δύο πρωταγωνιστές όσων βίωνε το 12χρονο κορίτσι θα καθίσουν στο εδώλιο για βαριά αδικήματα που αφορούν σεξουαλική βία και εκπόρνευση του παιδιού. Ετσι, ο 54χρονος θα δικαστεί για βιασμό, καθώς και για διακεκριμένη μαστροπεία εις βάρος του ανήλικου παιδιού, ενώ η 37χρονη μητέρα, που είχε προφυλακιστεί για διακεκριμένη μαστροπεία, θα λογοδοτήσει και για την επιπλέον κατηγορία της διακεκριμένης περίπτωσης πορνογραφίας ανηλίκου. Στο βούλευμα οι δικαστές αναφέρουν πως η μητέρα της 12χρονης διέθετε, έναντι αμοιβής, σε πρόσωπα που προσδιορίζονται στη δικογραφία, ηλεκτρονικό υλικό με το παιδί της γυμνό.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι οι αποκαλούμενοι «πελάτες του 54χρονου», που πλήρωναν για να βρεθούν με το κορίτσι στα ραντεβού της φρίκης, και είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικο.

