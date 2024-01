Κοινωνία

Αγία Παρασκευή - Συγκλονίζει ο πατέρας του 13χρονου: “Γονείς των παιδιών - νταήδων, αγαπήστε τα περισσότερο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο προβληματισμένος γονέας μιλώντας στο "Καλημέρα Ελλάδα" για τις νέες απειλές που δέχτηκε ο γιος του.

-

«Αφιερώστε περισσότερο χρόνο στα παιδιά σας, αγαπήστε τα περισσότερο και δώστε τους κατευθύνσεις και αρχές τέτοιες, ώστε να μην καταφεύγουν σε τέτοιες συμπεριφορές». Αυτή ήταν η απάντηση του πατέρα του 13χρονου ο οποίος υπέστη σοβαρό bullying στην Αγία Παρασκευή, όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα καλεσμένος της εκπομπής του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και του Γιώργου Παπαδάκη, ποιο μήνυμα θα ήθελε να απευθύνει στους γονείς των παιδιών – δραστών bullying.

Όπως σημείωσε ο ανήσυχος γονέας, στη διάρκεια του τριημέρου που μεσολάβησε, και που οι αστυνομικοί δε στάθηκε εφικτό να εντοπίσουν ούτε τους δράστες ούτε τους γονείς τους, κατάφερε να επικοινωνήσει με τους γονείς του ενός ανήλικου δράστη η διευθύντρια του σχολείου [στο οποίο και εκείνο το παιδί φοιτά], λαμβάνοντας την απάντηση ότι «η οικογένεια έπαψε να κυκλοφορεί όχι λόγω απόκρυψης από την αστυνομία, αλλά επειδή νοσούν όλοι με κόβιντ».

Περαιτέρω, είπε ότι το Σάββατο οι απειλές συνεχίστηκαν με τηλεφώνημα που είχε τη μορφή «Πήγες στην Αστυνομία ρε παλιο…. [υβρ.] ;», το οποίο προκάλεσε νέο κύκλο τρόμου και θλίψης στο νεαρό αγόρι. «Επί 47 δευτερόλεπτα απλά έβριζαν και απειλούσαν», ανέφερε, και ερωτώμενος σχετικά, απάντησε ότι τη Δευτέρα το παιδί θα πάει κανονικά στο σχολείο διότι, βάσει των οδηγιών ειδικού, έχει αντικειμενική ανάγκη επιστροφής σε συνθήκες κανονικότητας. «Έχω εμπιστοσύνη στο σχολείο, του οποίου οι εκπαιδευτικοί και η διοίκηση πιστεύω ότι θα φερθούν όπως πρέπει», μοιράστηκε τέλος ο πατέρας του 13χρονου.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 8 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Χειμερινές εκπτώσεις: Σήμερα η πρεμιέρα – Ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

Καιρός: Άστατος με βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα