Bullying στην Αγία Παρασκευή - Δικηγόρος οικογένειας: Ήταν ένα οργανωμένο έγκλημα

Δείτε τις αποκαλύψεις του δικηγόρου στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" και το Γιώργο Παπαδάκη.

Για οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα με ιεραρχία, προετοιμασία, καταμερισμό και μεθόδους εκ των υστέρων προστασίας με απειλές έκανε λόγο τη Δευτέρα μιλώντας στο Γιώργο Παπαδάκη και την εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος Γεράσιμος Μαζαράκης, συνήγορος της οικογένειας του 13χρονου από την Αγία Παρασκευή, ο οποίος πριν από λίγες μέρες έπεσε θύμα σοβαρού bullying από συνομήλικούς του.

Ο νομικός σύμβουλος της οικογένειας επισήμανε ότι από την πρώτη στιγμή η Αστυνομία έδρασε ορθά και οργανωμένα για τη διαλεύκανση της υποστήριξης, αλλά και για την υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειας.

Μιλώντας για τους γονείς του ενός από τα αγόρια που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση, σημείωσε ότι αφενός ο ισχυρισμός ότι σύσσωμη η οικογένεια κρύβεται λόγω καραντίνας και νόσησης από covid δε φαίνεται να ισχύει, και αφετέρου ότι η υπόθαλψη του παιδιού όταν αυτό έχει διαπράξει ένα τόσο σοβαρό σφάλμα, «και μάλιστα όταν ένας συμμαθητής του βασανίζεται για πολύ καιρό αρνούμενος να μιλήσει για τα μαρτύριά του για να μη θεωρηθεί “καρφί”» υπερβαίνει κατά πολύ, τα όρια της εύλογης γονεϊκής υποστηρικτικότητας.

Τέλος ο κ. Μαζαράκης τόνισε ότι η οικογένεια θα ζητήσει από το σχολείο να υπάρξει μια πράξη της διοίκησης η οποία θα είναι ορατή στα μάτια των παιδιών, και από την οποία θα προκύπτει με σαφήνεια η διαφορετική μεταχείριση ανάμεσα στο παιδί – δράστη και το παιδί – θύμα. Παράλληλα θα προχωρεί η ποινική δικογραφία που άνοιξε μετά την υποβολή της μήνυσης, ενώ θα αναζητηθεί και δικαίωση κατά τις διατάξεις του αστικού δικαίου.

