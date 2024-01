Τεχνολογία - Επιστήμη

Τουρκία: Σεισμός στη Μαλάτεια

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Μαλάτεια, στην ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 39 χιλιόμετρα ανατολικά της Μαλάτειας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 3.19 μ.μ. ώρα Ελλάδας (4.19 μ.μ. τοπική ώρα) εκτιμάται στα 9,6 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή επλήγη από τον μεγάλο σεισμό των 8 Ρίχτερ τον Φεβρουάριο του 2023, που άφησε πίσω του περισσότερους από 50.000 νεκρούς σε Τουρκία και Συρία.

