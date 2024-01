Κοινωνία

Απολογία Πισπιρίγκου για θάνατο Τζωρτζίνας: Δεν έχω καμία σχέση ούτε ξέρω τις κεταμινες

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση συνεχίστηκε η απολογία της κατηγορουμένης η οποία επιτέθηκε στους γιατρούς που περιέθαλψαν την κόρη της και κυρίως στον εντατικολόγο Ανδρέα Ηλιάδη.

Μετά από 1,5 μήνα λόγω της αποχής των δικηγόρων συνεχίστηκε σήμερα η απολογία της Ρούλας Πισπιριγκου. Σε φορτισμένο κλίμα η κατηγορούμενη περιέγραψε με λεπτομέρειες ενώπιον του δικαστηρίου υπερασπίστηκε την αθωότητα της και άφησε αιχμές κατά των γιατρών.

Στις τελευταίες ώρες της μικρής Τζωρτζίνας αναφέρθηκε στην απολογία της η κατηγορουμένη περιγράφοντας με λεπτομέρειες τα επεισόδια των σπασμων, αφήνοντας μομφή κατά των γιορτών που περιέθαλψαν την κόρη της και κυρίως στον εντατικολόγο Ανδρέα Ηλιάδη

"Εκεί που γελούσε, έβλεπες το παιδί να φεύγει. Ήταν ανεξήγητο αυτό. Και όταν ρωτούσαμε τι συνέβη μας απαντούσαν δεν ξέρουμε, εγκεφαλοπάθεια, επιληψία, δεν ξέρουμε". Δεν πήρα ποτέ απάντηση" είπε η 34χρονη κατηγορουμένη.

Η κατηγορούμενη καθόλη την απολογία της αρνείται την κατηγορία που της αποδίδεται. Ξεσπώντας σε κλάματα ενώπιον του δικαστηρίου περίεγραψε τη στιγμή που η Τζωρτζινα έφυγε από τη ζωή.

"Έκλαιγε ο Μάνος στα πόδια της και εγώ της είπα γιατί και εκεινη με άφησε μόνη μου. Της έλεγα "Τζωρτζινα μου "γιατί κι εσύ;" Ορκίστηκα εκείνη την ώρα ότι θα το βρω. Εγώ δεν έχω καμία σχέση , ούτε τις κεταμινες ξέρω, ούτε τίποτα" είπε η μητέρα από την Πάτρα.

Ο συνήγορός της Αλέξης Κούγιας ανέφερε σε δήλωσή του πως "ήταν πολύ σωστή η απόφαση του δικηγορου συλλόγου να συνεχιστούν οι δίκες, πραγματικά καταρρίπτεται αυτός ο μύθος της ψυχρής γυναίκας εύχομαι ο νεος χρόνος να είναι λυτρωτικός για αυτή"

Η δικη συνεχίζεται την Τετάρτη.

