ΟΦΗ - Λαμία: Μοιρασιά με... “χαμένους” τους Κρητικούς

Μήνες έχουν να πάρουν το "ροζ φύλλο αγώνα" οι Κρήτες; που συνεχίζουν το κακό σερί και το νέο έτος, ενώ η Λαμία παραμένει σε τροχιά... play off.

Το αρνητικό σερί του ΟΦΗ συνεχίστηκε κι απέναντι στη Λαμία, με τις δύο ομάδες να μένουν στο ισόπαλο 1-1 στο «Θ. Βαρδινογιάννης» στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League. Οι Κρητικοί έμειναν χωρίς νίκη για 10ο σερί παιχνίδι (4 ισοπαλίες, 6 ήττες), έχοντας πάρει για τελευταία φορά το «τρίποντο» στις 2 Οκτωβρίου, στο 2-0 κόντρα στην περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στον αντίποδα η Λαμία, μετά τη μεγάλη νίκη της επί του Ολυμπιακού την περασμένη Τετάρτη (3/1, 1-0), πήρε άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα κι έμεινε σε απόσταση... βολής απ’ τον 6ο Αστέρα Τρίπολης (δύο βαθμούς μακριά) και τη ζώνη των play off.

Η Λαμία μπήκε πολύ δυνατά κι αιφνιδίασε απόλυτα τον ΟΦΗ, παίρνοντας «κεφάλι» στο σκορ μόλις στο 3ο λεπτό. Ο Παπαδόπουλος έκανε μία «σκαφτή» μπαλιά με το εξωτερικό φάλτσο προς τον Ματίας Ακούνια κι ο Ουρουγουανός επιθετικός δεν χρονοτρίβησε καθόλου, εκτελώντας με τη μία τον Μπάουμαν για το 1-0 της Λαμίας.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να ισορροπήσει το ματς και να «απαντήσει» και στο 26’ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Γκαγέγος έβγαλε σε θέση βολής τον Λουίς Φελίπε, όμως ο Βραζιλιάνος δεν μπόρεσε να νικήσει από κοντά τον Κοσέλεφ, με την μπάλα να χτυπάει και στο αριστερό δοκάρι και να φεύγει κόρνερ.

Στο 28’ η Λαμία είχε τη δική της μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματά της, με τον Ακούνια να ταλαιπωρεί την άμυνα του ΟΦΗ και να «σερβίρει» στον Τσιλούλη, ο οποίος όμως δεν πλάσαρε με δύναμη από καλή θέση κι ο Μπάουμαν μπλόκαρε σταθερά.

Η επιμονή του ΟΦΗ επιβραβεύτηκε στο 37’, με τον Νέιρα να κερδίζει καθαρό πέναλτι σε μαρκάρισμα του Παπαδόπουλου μέσα στην περιοχή και να φέρνει το ματς στα ίσα (1-1) στο αμέσως επόμενο λεπτό (38’), νικώντας απ’ την άσπρη βούλα τον Κοσέλεφ.

Στο 41’ από πολύ ωραία κίνηση του Νέιρα και χαμηλή σέντρα, ο Λουίζ Φελίπε εκτέλεσε με τη μία με το αριστερό, όμως η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου η κρητική ομάδα είχε άλλη μία καλή ευκαιρία με την προσπάθεια του Λουίζ Φελίπε που έδιωξε σε κόρνερ ο Κοσέλεφ.

Ο ΟΦΗ μπήκε με το πόδι στο... γκάζι και στο δεύτερο ημίχρονο και στο 48’ ο Αμπάντα «πάτησε» στην περιοχή απ’ την ασίστ του Μοσκέρα, όμως δεν μπόρεσε να νικήσει από πλάγια θέση τον Κοσέλεφ.

Στο 59’ η Λαμία έχασε τεράστια ευκαιρία για να ανακτήσει το προβάδισμα. Μετά από φάουλ προς την περιοχή του ΟΦΗ, ο Σλίβκα πήρε την κεφαλιά, βγάζοντας τον Ακούνια σε θέση βολής, όμως ο Ουρουγουανός με όλο το τέρμα «στρωμένο» μπροστά του πλάσαρε άουτ.

Οι δύο ομάδες άρχισαν να βγάζουν έντονα σημάδια κόπωσης μετά το 70ό λεπτό, με τον ΟΦΗ να έχει την τελευταία μεγάλη ευκαιρία στο ματς με τον Αποστολάκη στο 88’, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής μετά από κόντρες μέσα στην περιοχή, αλλά η προσπάθειά του έφυγε πάνω από τα δοκάρια.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσων)

Κίτρινες: 13’ Μοσκέρα, 16’ Μπάκιτς, 55’ Αμπάντα, 86’ Γκλάζερ - 9’ Τζανδάρης, 16’ Ακούνια, 90’+4’ Στάνκο

ΟΦΗ (Πέπε Μελ): Μπάουμαν, Λάρσον, Βούρος, Λαμπρόπουλος, Αμπάντα, Γκαγέγος, Μπάκιτς, Τοράλ (73’ Αποστολάκης), Νέιρα (56’ Ντίκο), Μοσκέρα (62’ Ριέρα), Λουίζ Φελίπε (73’ Γκλάζερ).

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σιμόν, Παπαδόπουλος, Κορνέζος, Αμαράλ, Τσιλούλης (61’ Τόσιτς), Τζανδάρης (81’ Μούλα), Νούνιες (61’ Στάνκο), Σλίβκα, Ακούνια (61’ Μάλτσι), Μαρτίνες (46’ Σίντκλεϊ).

