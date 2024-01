Life

Easy 97.2: Επιστρέφει “Το Μυστικό Τραγούδι της Μαρίας και του Στάθη”

Για αυτό το τραγούδι … μιλάει όλη η Αθήνα και το 2024!

Το 2023 «Το Mυστικό Tραγούδι της Μαρίας και του Στάθη» μοίρασε συνολικά 29.800 ευρώ μετρητά! Το 2024 «επέστρεψε» με μοναδικό σκοπό να μοιράσει ακόμη περισσότερα, σε περισσότερους ακροατές! Περισσότερα στοιχεία που σε φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στη σωστή απάντηση, περισσότερες ευκαιρίες να κερδίσεις!

Από σήμερα, Δευτέρα 08 Ιανουαρίου, και κάθε μέρα, 3 ακροατές, θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τη δική τους «μαντεψιά» στις 8:00 στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, στις 10:00 στην εκπομπή της Δέσποινας Κρητικού και στις 14:00 στην ώρα Κωστή Λυμπερόπουλου. Πως; Ακούγοντας ένα μικρό απόσπασμα από ένα τραγούδι! Τόσο απλά!

Εάν μετά το τελευταίο παιχνίδι, στις 2 το μεσημέρι, δεν έχει βρεθεί η σωστή απάντηση, το ποσό θα ανεβαίνει ανά 100€ και η Μαρία Φραγκάκη λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, θα δίνει στους ακροατές ένα στοιχείο! Αυτό θα αποτελεί μια έξτρα βοήθεια που θα φέρνει τους ακροατές ένα βήμα πιο κοντά στη σωστή απάντηση!

Μείνε συντονισμένος στον αέρα easy 97.2 και όταν οι παραγωγοί δώσουν το «σήμα» δήλωσε συμμετοχή στον διαγωνισμό, καλώντας στο 2106842220!

Εδώ θα βρεις όλες τις μέχρι στιγμής λανθασμένες απαντήσεις!

