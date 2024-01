Οικονομία

Φάρσαλα: Μελισσοκόμοι έκαναν μηχανοκίνητη διαμαρτυρία (εικόνες)

Παραγωγοί μελιού από διάφορες περιοχές της χώρας συγκεντρώθηκαν στα Φάρσαλα και διαμαρτυρήθηκαν, προβάλλοντας αιτήματα του κλάδου τους.

Πανελλαδική διαμαρτυρία μελισσοκόμων πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα στα Φάρσαλα, με την συμμετοχή εκπροσώπων από 12 συλλόγους της χώρας, διαμαρτυρόμενοι για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στον κλάδο.

Ακολούθησε μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης με 150 μελισσοκόμους με 50 οχήματα διαμαρτυρόμενοι για τις παράνομες ελληνοποιήσεις μελιού και διεκδικώντας χρηματοδοτήσεις ισάξιες με των άλλων αγροτών, τον εκσυχρονισμό του θεσμικού πλαισίου κ.α.

Στην διαμαρτυρία συμμετείχαν μελισσοκόμοι από τους συλλόγους Έβρου, Σερρών, Χαλκιδικής Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Λαμίας, Αν. Αττικής, Λάρισας, Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων και των Φαρσάλων.

Δείτε βίντεο από την μηχανοκίνητη διαμαρτυρία από το ifarsala.gr

Τα αιτήματα που κατέθεσε ο Μελισσοκομικός Σύλλογος Φαρσάλων και θα προστεθούν σε αυτά των συναδέλφων τους, είναι:

Άμεση βοήθεια όλων των μελισσοκόμων για την μειωμένη παραγωγή λόγω κλιματικής αλλαγής Ένταξη του κλάδου της μελισσοκομίας ως επάγγελμα λειτούργημα για την επικονίαση που κάνουμε και επιβράβευση ανά μελίσσι Αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ σε ενδεχόμενο χαλαζόπτωσης, ξηρασίας και άλλων φαινομένων που επηρεάζουν την παραγωγή Βιβλιάριο μελισσοκομίας και μητρώο από 1 μελισσοσμήνος Έλεγχος εισαγωγών μελιών με το παράδειγμα των κτηνοτρόφων εισροών εκροών. Όπως και έλεγχος λιμανιών και από τα σύνορα Πληρωμή από τους εμπόρους όπως των ευπαθών προϊόντων Οι πλημμυροπαθείς να λάβουν 84€/κυψέλη όπως είχε υποσχεθεί ο Υπουργός στην περιφέρεια κατά την συνάντησή τους. Ότι ισχύει για τους κτηνοτρόφους τα ίδια να ισχύουν και για την μελισσοκομία: ζωοτροφές, αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου, σχέδια βελτίωσης και άλλα.