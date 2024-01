Παράξενα

Αχαΐα: Έπεσε στο τζάκι και κάηκε ζωντανός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κόρη του εργάζεται στην Πυροσβεστική και ήταν παρούσα όταν έγινε η κλήση για παροχή βοήθειας στο σπίτι του άτυχου άνδρα που κάηκε ζωντανός.

-

Τραγωδία στην Αχαΐα. Ένας ηλικιωμένος κάηκε όταν έπεσε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, στο αναμμένο τζάκι μέσα στο σπίτι του. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στις Νερατζιές Αιγιαλείας εντόπισαν μέσα στην οικία απανθρακωμένο πτώμα 84χρονου.

Σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας «Πελοπόννησος», η σορός βρέθηκε μέσα στο τζάκι και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, εικάζεται πως ο ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε στο αναμμένο τζάκι και αδυνατώντας να απομακρυνθεί εγκαίρως, βρήκε φρικτό θάνατο.

Κάτοικος της περιοχής ήταν εκείνος που ενημέρωσε τηλεφωνικά την Πυροσβεστική Υπηρεσία, λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι, όταν είδε πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το σπίτι όπου το θύμα διέμενε μαζί με την κόρη του η οποία εκείνη την ώρα απουσίαζε στην εργασία της, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, pelop.gr.

Τραγική ειρωνεία, το ότι η γυναίκα που εργάζεται ως πολιτικό προσωπικό στην ΠΥ Αιγίου στο άκουσμα του σήματος για μετάβαση πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες θορυβήθηκε και αποχώρησε εκτάκτως από την υπηρεσία. Δυστυχώς, όταν έφτασε στο σπίτι πληροφορήθηκε την τραγική κατάληξη για τον 84χρονο πατέρα της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος «σορός ηλικιωμένου εντοπίστηκε σε οικία, στην ΤΚ Νεραντζιές του δήμου Αιγιαλείας, Αχαΐας εντός της οποίας εντοπίστηκαν εμφανή στοιχεία πυρκαγιάς η οποία είχε κατασβεσθεί προ αφίξεως της Πυροσβεστικής».

Η κινητοποίηση των συνολικά 8 πυροσβεστών από την ΠΥ Αιγίου, έγινε λίγα λεπτά αφού είχε ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη για χθες εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας στην υπηρεσία με τη συμμετοχή όλων των υπαλλήλων, παρουσία της τοπικής ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιράκ: Πυρκαγιά σε μαιευτήριο προκάλεσε των θάνατο βρεφών

Βορίδης για ομόφυλα ζευγάρια: Οι απόψεις μου δεν έχουν αλλάξει

Παγώνη: Ο κορονοϊός είναι εδώ, ποτέ δεν έφυγε