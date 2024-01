Κοινωνία

Bullying - Αγία Παρασκευή: Αποβλήθηκε μόνιμα ο μαθητής - “νταής” απο το σχολείο

Τι αναφέρει η διοίκηση του εκπαιδευτηρίου σε αναλυτικό της ενημερωτικό mail προς τους γονείς όλων των μαθητών.

Με την ποινή της αμετάκλητης αποβολής από το σχολείο τιμωρήθηκε τη Δευτέρα, ο μαθητής του σχολείου της Αγίας Παρασκευής ο οποίος έχει αναγνωριστεί από το 13χρονο θύμα, ως –από κοινού με άλλους δύο ανηλίκους, μαθητές άλλων σχολείων– υπαίτιος σκληρού bullying εις βάρος του. Η Διευθύντρια του Σχολείου –το οποίο τυγχάνει ιδιωτικό– απέστειλε τη Δευτέρα ενημερωτικό mail ποικίλης ύλης στους γονείς των μαθητών, στο οποίο μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Παράλληλα, θέλω να αναφερθώ σε ένα άλλο, πολύ σοβαρό θέμα που προέκυψε και προβλήθηκε από τα ΜΜΕ τις τελευταίες μέρες. Μέσα στις διακοπές, υπήρξε ένα περιστατικό βίας και εκφοβισμού (bullying) ανάμεσα σε 4 παιδιά, μεταξύ των οποίων 2 μαθητές του Σχολείου μας. Από την πρώτη στιγμή που μας γνωστοποιήθηκε το γεγονός, επικοινωνήσαμε με τις οικογένειες για να ενημερωθούμε σχετικά με αυτό.

Ο αλληλοσεβασμός, η προάσπιση της αξιοπρέπειας των άλλων και η καλοσύνη αποτελούν τη βάση της λειτουργίας της σχολικής μας κοινότητας και αποτυπώνονται με σαφήνεια στον εσωτερικό κανονισμό και στις “Θέσεις του Σχολείου”. Μαθητές και μαθήτριες που δεν σέβονται αυτές τις αρχές δεν μπορούν να είναι μέλη της σχολικής μας κοινότητας.

Εξάλλου, το σχολείο μας ήταν το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα, το οποίο το 1994 κατάρτισε έναν πλήρη κανονισμό κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού –έννοιες, τότε ακόμα άγνωστες στην Ελλάδα– και έκτοτε εφαρμόζει με επιτυχία πληθώρα σχετικών προγραμμάτων».

