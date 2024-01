Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γεωργιάδης: Η αύξηση των εμβολιασμών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής στο υπουργείο Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης είχε αναφέρει ότι "πρέπει να εντείνουμε την προσπάθειά μας για τον εμβολιασμό"

-







«Η αύξηση των εμβολιασμών, ιδιαιτέρως στις ευπαθείς ομάδες, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας», τόνισε σήμερα Τρίτη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, στη σκιά της αύξησης των κρουσμάτων της COVID 19.

Κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής στο υπουργείο Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης είχε αναφέρει ότι «πρέπει να εντείνουμε την προσπάθειά μας για τον εμβολιασμό. Έχουμε μείνει λίγο πίσω. Κάπως ξεχάσαμε ως κοινωνία την πανδημία, αλλά η πανδημία είναι παρούσα».

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει τον εμβολιασμό με το επικαιροποιημένο εμβόλιο για την COVID 19, καθώς και με το εμβόλιο της γρίπης, όλων των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών και των ατόμων με υποκείμενα νοσήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονημένη έγκυος: Η ανάρτηση του φερόμενου δράστη για την δολοφονία της Καρολάιν (βίντεο)

Πλεύρης για ομόφυλα ζευγάρια: Διαφωνώ και δεν θα ψηφίσω το νομοσχέδιο

ΗΠΑ - Λευκός Οίκος: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πύλη του φράχτη