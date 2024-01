Κόσμος

Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε με drone σε στρατιωτική βάση

Η Χεζμπολάχ διευκρίνισε ότι εξαπέλυσε επιθετικά εκρηκτικά drones κατά του κέντρου της ισραηλινής στρατιωτικής διοίκησης στην Σάφεντ.

Η λιβανική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με drone κατά κέντρου στρατιωτικής διοίκησης στο βόρειο Ισραήλ απαντώντας στις ισραηλινές επιθέσεις κατά τις οποίες σκοτώθηκαν ο υπαρχηγός της Χαμάς Σάλεχ αλ Αρούρι στην νότια Βηρυτό την περασμένη εβδομάδα και ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ Ουισάμ Ταουίλ χθες.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την επίθεση κατά της στρατιωτικής του βάσης την Τρίτη, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα ή ζημίες.

Νωρίτερα, πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν ότι τρία μέλη της σκοτώθηκαν σήμερα σε στοχευμένη ισραηλινή επίθεση κατά του αυτοκινήτου τους στην πόλη Γαντούριε στον νότιο Λίβανο, χωρίς να δώσουν πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων.

