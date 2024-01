Κοινωνία

Αττική οδός: Ποια είσοδός της θα είναι κλειστή όλη τη νύχτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος ο λόγος αποκλεισμού του τμήματος του αυτοκινητόδρομου. Ποια η εναλλακτική διαδρομή.

-

Κλειστή λόγω προγραμματισμένων εργασιών βαριάς συντήρησης του οδοστρώματος θα παραμείνει από τις 22.00 το βράδυ της Τρίτης 9 έως και τις 06.00 το πρωί της Τετάρτης 10 Ιανουαρίου, η είσοδος της Αττικής Οδού από τον κόμβο της Λεωφόρου Δουκίσσης Πλακεντίας (κόμβο 13) με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν την είσοδο από τον κόμβο της Λεωφόρου Πεντέλης (κόμβο 12).

Ο παραχωρησιούχος με σχετική ανακοίνωσή του,

«ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία θα βρίσκονται σε εξέλιξη, οι εργασίες βαριάς συντήρησης».

Ειδήσεις σήμερα:

Bullying - Αγία Παρασκευή: Αποβλήθηκε μόνιμα ο μαθητής - “νταής” απο το σχολείο

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Γεμίζω την καραμπίνα κι έρχομαι να σε σκοτώσω...

Βορίδης για ομόφυλα ζευγάρια: Οι απόψεις μου δεν έχουν αλλάξει