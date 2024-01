Τεχνολογία - Επιστήμη

MyAuto wallet: Ανάρπαστη η εφαρμογή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες χιλιάδες κόσμου "κατέβασαν" την εφαρμογή στο κινητό τους.

-

Μέσα σε λίγη ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αυξήθηκε ο αριθμός των πολιτών που επέλεξε να κατεβάσει την εφαρμογή MyAuto wallet και από 26073 που καταγράφηκαν νωρίς σήμερα το μεσημέρι έφτασαν τους 33873 πολίτες.

Υπενθυμίζεται πως μέσω του Gov.gr Wallet, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων έχουν για ενημερωτικούς λόγους πρόσβαση από το κινητό τους σε όλα τα στοιχεία του οχήματός τους, όπως αυτά τηρούνται σε μητρώα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Bullying - Αγία Παρασκευή: Αποβλήθηκε μόνιμα ο μαθητής - “νταής” απο το σχολείο

Προαστιακός: Αλλαγές στα δρομολόγια - Δέντρο έπεσε στις ράγες

Βορίδης για ομόφυλα ζευγάρια: Οι απόψεις μου δεν έχουν αλλάξει