Καιρός - Τετάρτη: Βροχές, χιόνια και πτώση θερμοκρασίας

Που θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για την Τετάρτη, στα δυτικά προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και στα ανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα στη Θράκη, στα ηπειρωτικά ορεινά, στα ορεινά της Κρήτης καθώς και σε ημιορεινές περιοχές του νομού Μαγνησίας. Βαθμιαία βελτίωση από τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-βορειοανατολικοί στα δυτικά, 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε όλη τη χώρα θα σημειώσει πτώση. Ο υδράργυρος θα φτάσει στα βόρεια και κεντρικά τους 05 με 07 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 10 με 12 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά.

Στην Αττική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Ο υδράργυρος θα δείξει από 05 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονταν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 01 βαθμό έως 05 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλία αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα ανατολικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και τις πρώτες πρωινές ώρες σε ημιορεινές περιοχές του νομού Μαγνησίας (εκτιμώμενο υψόμετρο 500μ.). Βελτίωση από το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 4 με 5 μποφόρ, στις Σποράδες 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Ο υδράργυρος θα δείξει από 01 βαθμό έως 07 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται νεφώσεις με χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στη Θράκη, με γρήγορη βελτίωση από τα δυτικά. Στην δυτική Μακεδονία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Ο υδράργυρος θα δείξει από το μηδέν έως τους 05 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 5-6 βαθμούς χαμηλότερα).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί-βορειοανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην Ήπειρο, 5-6 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, που τη νύχτα θα περιοριστούν στην Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 7 με 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση το βράδυ στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις είναι πιθανόν να σημειωθούν στα βόρεια. Βελτίωση από το απόγευμα. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 6-7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός την Πέμπτη

Στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Από το μεσημέρι στη δυτική χώρα και από το βράδυ στην ανατολική Πελοπόννησο, στην ανατολική Στερεά και στη δυτική Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, στις παράκτιες περιοχές της δυτικής Ελλάδας και από το βράδυ στη νότια Πελοπόννησο και στη δυτική Κρήτη. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το βράδυ στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί στα δυτικά, 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά τους 7 με 10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στα νησιά τους 12 με 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

