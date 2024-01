Πολιτισμός

“Σέρρες” στο Netflix - Καπουτζίδης: Μακάρι η σειρά να είναι επιδραστική, όπως στην Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Γιώργος Καπουτζίδης, για την προβολή από το Netflix, της σειράς που ετοίμασε για την πλατφόρμα του ANT1+.

-

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Τρίτη ο Γιώργος Καπουτζίδης, με αφορμή την προβολή της σειράς του «Σέρρες», που είχε προβληθεί αποκλειστικά στο ANT1+, από την πλατφόρμα του Netflix, από τις 15 Ιανουαρίου, σε Ελλάδα και Κύπρο.

Από την ίδια ημέρα, το Netflix θα προβάλλει ακόμη μια τηλεοπτική σειρά από τα Ant1+ Originals, την σειρά «Σώσε Με», ο σεναριογράφος της οποίας μίλησε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της Τρίτης με την Μαρία Σαράφογλου.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης συνομιλώντας με τον Νίκο Χατζηνικολάου είπε πως η προβολή της σειράς «Σέρρες» από το Netflix του δίνει «μεγάλη χαρά», σημειώνοντας ότι «είναι λίγο περίεργο πως έγινε όλο αυτό. Την δουλειά αυτή την ξεκίνησα σαν να μην είναι δουλειά. Ξεκίνησα να γράφω κάτι για να κάνει παρέα σε μένα και μετά από το δεύτερο – τρίτο επεισόδιο κατάλαβα ότι “κάτι έχω”. Να βλέπω ότι αυτό συνεχίζει το ταξίδι του και μπαίνει σε πλατφόρμα που είναι τόσο δημοφιλής, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο».

«Θα ήθελα πολύ να γίνει χρήσιμη και επιδραστική η σειρά και στην Ευρώπη, όπως ήταν και για την Ελλάδα. Νομίζω άνοιξε όμορφες και ειλικρινείς συζητήσεις η σειρά. Αυτή η δουλειά έχει μια ανθρωπιά διαφορετική, γιατί αισθάνθηκα και εγώ φοβερά ελεύθερος και πολύ ειλικρινής. Πριν από μερικά χρόνια δεν θα είχα την τόλμη να γράψω κάτι τέτοιο», υπογράμμισε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ερωτηθείς για τα επόμενα βήματα του, ο δημιουργός και πρωταγωνιστής, μιλώντας από το σπίτι που διατηρεί στην Αίγινα, είπε «λέω να συνεχίσω με την συγγραφή, μου αρέσει η ζωή στην Αίγινα και λέω να μην την απαρνηθώ για πολλά πολλά γυρίσματα» και δηλώνοντας ότι, μεταξύ άλλων, αυτήν την περίοδο είναι σε συζητήσεις για την συνέχεια της σειράς «Σέρρες».

Σχετικά με τις επιλογες των σειρών για προβολή από το Netflix, αφού έδωσε τα συγχαρητήρια του στους συντελεστές της σειράς «Σώσε με», ο Γιώργος Καπουτζίδης τόνισε ότι η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί δικαίωση και για τους ανθρώπους του ΑΝΤ1.

Ειδήσεις σήμερα:

Ημαθία: Μητέρα σκότωσε το 6 μηνών βρέφος της

Μεσολόγγι - Εξαφάνιση: Τι έδειξε η άρση απορρήτου του φίλου του αγνοούμενου

Αχαΐα: Έπεσε στο τζάκι και κάηκε ζωντανός