Βόλος: Σκότωσε τον αδερφό της συζύγου του γιατί βίαζε την κόρη του από τα 9 της!

Tο τελευταίο χρονικό διάστημα την εκβίαζε πως θα δημοσιεύσει βίντεο και φωτογραφίες από τους βιασμούς αποσπώντας της χρηματικά ποσά.

Για τη δολοφονία του αδερφού της συζύγου του συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 50χρονος Αλβανός στην επαρχιακή Οδό Βόλου Ζαγοράς-Κάτω Κλάδος.

Ο δράστης πυροβόλησε μία φορά τον 32χρονο με μονόκαννη καραμπίνα ιδιοκτησίας του (είχε άδεια κατοχής) και στη συνέχεια κάλεσε την Αστυνομία ομολογώντας την πράξη του και μετέβη στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βόλου όπου παραδόθηκε λέγοντας ότι τον σκότωσε όταν πληροφορήθηκε το πρωί της ίδιας ημέρας από την 18χρονη κόρη του ότι από την ηλικία των 9 ετών τη βίαζε.

Η καραμπίνα του εγκλήματος βρέθηκε σπασμένη σε κομμάτια και κατασχέθηκε, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση του θύματος.

Ο δράστης και το θύμα διέμεναν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

