Κορονοϊός – Γεωργιάδης: Ετήσιος εμβολιασμός και στα φαρμακεία

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση του προστίμου σε όσους άνω των 60 δεν είχαν εμβολιαστεί.

Η πορεία του κορονοϊού και της γρίπης, αλλά και τα χαμηλά επίπεδα στα οποία κινείται ο εμβολιασμός θέτουν σε επαγρύπνηση τις υπηρεσίες υγείας.

Κατά την διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης απηύθυνε έκκληση για εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού και της γρίπης των ευπαθών ομάδων, ηλικιωμένων και ατόμων με υποκείμενα νοσήματα. Για την ενίσχυση των εμβολιασμών ανακοινώθηκαν καμπάνιες ενημέρωσης. Η μία θα απευθύνεται σε γιατρούς που θα συστήνουν τον εμβολιασμό στους ασθενείς και η άλλη στους πολίτες.

Ο υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ & καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας κ. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου και η καθηγήτρια Πνευμονολογίας & Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ, κ. Αναστασία Κοτανίδου, τόνισαν ότι το εμβόλιο της covid είναι πλέον ετήσιο όπως και της γρίπης και μάλιστα ο υπουργός είπε ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα κανάλια για τον εμβολιασμό των πολιτών.

Βούληση είπε είναι να χρησιμοποιηθούν και τα φαρμακεία όπως και με το εμβόλιο της γρίπης. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση του προστίμου σε όσους άνω των 60 δεν είχαν εμβολιαστεί. Τα πρόστιμα είπε ο υπουργός ήταν τη συγκεκριμένη στιγμή ύστατο μέτρο και πλέον δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.

Σύμφωνα με την κ. Αγαπηδάκη, λειτουργούν 657 εμβολιαστικά κέντρα και έχουν εμβολιαστει 210.000 πολίτες για covid, ενώ έχουν κλειστεί 60.000 ραντεβού. Παρουσιάζεται είπε αύξηση και τόνισε ότι το καλύτερο κανάλι ενημέρωσης του πληθυσμού είναι οι γιατροί. Σχετικά με την γρίπη έχει εμβολιαστεί το 60% των άνω των 60 ετών.

Η κ. Κοτανίδου μίλησε για μικρή πίεση στο σύστημα υγείας σε απλές κλίνες που παρουσιάζει σημεία αποκλιμάκωσης. Χθες για πρώτη φορά είχαμε περισσότερες εξαγωγές από εισαγωγές. Επίσης οι αιτήσεις για χορήγηση αντιικής θεραπείας παρουσιάζουν μείωση. Τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού αποτυπώνονται στους νοσηλευόμενους σε κλίνες ΜΕΘ και όπως είπε η κ. Κοτανίδου σε 90 ασθενείς που βρίσκονται σε ΜΕΘ μόνο οι 2 είναι εμβολιασμένοι.

Ο κ. Χατζηχριστοδούλου τόνισε ότι από τους 1.028 θανάτους από τον Σεπτέμβριο μόνο 2 ήταν εμβολιασμένοι και από τους 378 που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ το ίδιο διάστημα, μόνο δύο ήταν εμβολιασμένοι. Μίλησε επίσης, για σταθεροποίηση των σκληρών δεικτών.

Οι συμμετέχοντες στη συνέντευξη κατέληξαν ότι ο κορονοϊός ήρθε για να μείνει και θα πρέπει να συμβιώνουμε μαζί του. Έχουμε όπλα να τον αντιμετωπίσουμε και δεν πρέπει να χάνονται ζωές, τόνισαν.

To KKE αναφέρει πως «Η προσπάθεια του υπουργείου Υγείας να καθησυχάσει τον λαό για την αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία και την έξαρση των περιστατικών COVID, γρίπης και ιογενών λοιμώξεων είναι επικίνδυνη. Η υποστελέχωση και η χρόνια εξουθένωση των υγειονομικών οδηγεί σε συνθήκες ασφυξίας τις δημόσιες δομές υγείας με ορατό τον κίνδυνο να μετατραπεί το δημόσιο σύστημα υγείας για ακόμα μια φορά σε “μιας νόσου”. Η κυβέρνηση της ΝΔ να αφήσει τις συστάσεις και τον εφησυχασμό και να προχωρήσει τώρα σε ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με μόνιμο προσωπικό και κρατικούς πόρους. Όσον αφορά στο εμβολιαστικό πρόγραμμα να προχωρήσει σε ολοκληρωμένα μέτρα κινητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού με εξατομικευμένη προσέγγιση ανάλογα με το ιατρικό ιστορικό του καθένα, όπως απαιτεί το ΚΚΕ εδώ και τρία χρόνια».

«Πώς αποκαλείς, κε. Άδωνι Γεωργιάδη, έναν πολιτικό ο οποίος λέει ψέμματα σε 10 δευτερόλεπτα; Πολιτικό ψεύτη! Σας αποκαλούμε πολιτικό ψεύτη, για την ιστορία των εμβολίων. Ψέμμα πρώτο: είπατε ότι τα εμβόλια δεν μπορεί να γίνονται με το ζόρι. Τότε κε. Γεωργιάδη γιατί η κυβέρνησή σας επέβαλε τα πρόστιμα ώστε να πάνε με το ζόρι αυτοί που δεν είχαν χρήματα να κάνουν το εμβόλιο. Δεύτερο ψέμμα: είπατε θα διαγράψετε τα πρόστιμα. Δεν μας είπατε πώς. Είστε ο Πιτσιλής; Είστε η ΑΑΔΕ; Ποιος είστε; Ποια υπηρεσία εκπροσωπείτε; Διότι ήδη τα πρόστιμα έχουν περάσει στην εφορία. Άρα κε. Γεωργιάδη, ένας πολιτικός καθ’ έξιν ψεύτης δικαιολογείται να λέει συνεχώς ψέμματα. Όταν έχετε την Ελληνική Λύση απέναντί σας όμως, υπάρχει πάντα η λύση. Θα διαγράψετε όλα τα πρόστιμα που επεβλήθησαν. Όλα! Και αυτά που πέρασαν στην εφορία. Και θα ζητήσετε συγγνώμη για την υποχρεωτικότητα του εμβολίου», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.





