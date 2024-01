Παράξενα

Ζωγραφιές 9χρονης με γεννητικά όργανα και τον πατριό της στο κρεβάτι σήμαναν “συναγερμό” στις Αρχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως από ένα λάθος έγιναν αντιληπτά τα σχέδια της μαθήτριας της Γ' Δημοτικού. Τι λέει η οικογένεια της. Που και πως ερευνήθηκε το περιβάλλον του κοριτσιού.

-

(εικόνα αρχείου)

Στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου υποβλήθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος των αλλοδαπών γονέων ενός 9χρονου κοριτσιού για τυχόν διάπραξη των αδικημάτων της κατάχρησης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και της πορνογραφίας ανηλίκων, μετά την διαπίστωση ότι στο σχολείο που φοιτούσε ζωγράφισε απεικονίσεις που «πυροδότησαν» υποψίες και ψυχολόγου.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική», πρόκειται ειδικότερα για ένα κορίτσι που φοιτά στην τρίτη τάξη του δημοτικού, το οποίο προκάλεσε εντύπωση στο σχολικό της περιβάλλον για το γεγονός ότι σχεδίασε ζωγραφιές που απεικόνισαν τον εαυτό της στο κρεβάτι πάνω στον πατριό της.

Πολλές ζωγραφιές της ήταν τρομακτικές και εστίαζαν στα γεννητικά όργανα. Η όλη εικόνα των ιχνογραφημάτων της και τα όσα περιέγραφε, δημιούργησαν υπόνοιες για σεξουαλική παρενόχλησή της. Πιο συγκεκριμένα, υπήρχαν ζωγραφιές με στάσεις που παρέπεμπαν σε σεξουαλική πράξη, ζωγραφιές γεννητικών οργάνων και χέρια να αγγίζουν συνεχώς.

Αρμοδίως από ψυχολόγο πιθανολογήθηκε ακόμη το ενδεχόμενο να υπήρξε έκθεση του παιδιού σε απαγορευμένο υλικό (πορνογραφικό).

Ενα από τα τετράδια της ανήλικης είχε μπερδευτεί και βρέθηκε στην τσάντα ενός άλλου παιδιού και η μητέρα εκείνου του παιδιού που το είδε ανησύχησε όταν είδε τις ζωγραφιές. Ακολούθησε ενημέρωση της υποδιευθύντριας του σχολείου και ανάθεση σε ψυχολόγο του έργου της ψυχολογικής της αξιολόγησης.

Προέκυψε μεταξύ άλλων ότι έβλεπε βίντεο στο TikTok με τον πατριό της. Από κατάθεση που έδωσε το παιδί δεν προέκυψε τίποτε το μεμπτό.

Στις αρχές Απριλίου 2023 κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα τον γονέων της, ένας φορητός υπολογιστής και δύο τάμπλετ. Από τον έλεγχο που έγινε στα πειστήρια από την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών δεν προέκυψε τίποτε το μεμπτόν. Σημειώνεται ότι η ανήλικη εξετάστηκε από ιατρούς και δεν προέκυψαν στοιχεία υποδηλωτικά κακοποίησης.

Το μόνο που φέρεται να διαπιστώθηκε από την έρευνα είναι παραμέλησή της διότι καθηλώνεται στο τάμπλετ πολλές ώρες. Οι γονείς αρνήθηκαν κατηγορηματικά τα όσα πιθανολογούνται εις βάρος τους. Επικαλέστηκαν δύο εκθέσεις ψυχοθεραπευτών που διενήργησαν πραγματογνωμοσύνες στο παιδί και τόνισαν ότι δεν έχει άγχος ή φόβο και ότι δεν υπήρξε ένδειξη για την τέλεση οποιουδήποτε αδικήματος εις βάρος της. Επικαλέστηκαν εξάλλου και ζωγραφιές του παιδιού ενώπιον ψυχολόγου που ζωγράφισε τους γονείς της και το αδελφάκι της με χαρούμενα και ζωηρά χρώματα, ενώ εκφράστηκε με αγάπη και στοργή για τη μητέρα, τον πατριό και το αδερφάκι της.

Επεσήμαναν εξάλλου ότι από έλεγχο μαιευτήρα στο παιδί δεν προέκυψε κανένα απολύτως εύρημα όπως και από ανάλογο έλεγχο γαστρεντερολόγου και ιατροδικαστή. Οι γονείς έκαναν αναφορά και σε κατάθεση της διευθύντριας του σχολείου στο οποίο φοιτά το παιδί, που τόνισε ότι δεν είχε εικόνα ή υπόνοια για σεξουαλική παρενόχληση, μόνο για σχετική παραμέλησή της από την οικογένεια όσον αφορά στα μαθήματά της.

Τόνισαν ότι το μορφοπνευματικό επίπεδό τους δεν είναι το βέλτιστο δεδομένου ότι και οι δύο είναι αλλοδαποί, μεροκαματιάρηδες και μόνο ο ένας μιλά καλά τα ελληνικά και δεν υπάρχει συγγενικό υποστηρικτικό περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι ανάλογη έρευνα προκλήθηκε λόγω ζωγραφιών ακόμη ενός αγοριού που έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΥ όταν κατά τη διάρκεια μαθήματος διαπιστώθηκε ότι σχεδίασε σεξουαλικές αποτυπώσεις. Από την έρευνα δεν προέκυψε ομοίως κάτι το μεμπτόν.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία εγκύου: Σύντροφος και φίλος “τα ρίχνουν ο ένας στον άλλο”

Ημαθία - Παιδοκτονία: “Ο βρυκόλακας”, τα χτυπήματα με το μπιμπερό και το πόρισμα του ιατροδικαστή

Μεσολόγγι: Έρευνες σε νέο σημείο για τον Μπάμπη