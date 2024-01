Υγεία - Περιβάλλον

ΕΑΔ: Πρόστιμο σε αρμόδιο για την απαγόρευση του καπνίσματος που... κάπνιζε στο γραφείο!

Εκατοντάδες πρόστιμα για τον αντικαπνιστικό νόμο σε όλη την επικράτεια από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Στοιχεία για τους ελέγχους το 2023 σε όλη την επικράτεια για την τήρηση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας ανακοίνωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με στελέχη της ΕΛΑΣ και της Δημοτικής Αστυνομίας από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 διενήργησε ελέγχους σε 4.287 ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του δημοσίου (νοσοκομεία, δήμοι, ΔΟΥ) και επιβλήθηκαν 413 πρόστιμα, συνολικού ύψους 383.100 ευρώ.

Επιβλήθηκαν ειδικότερα 317 πρόστιμα σε υπευθύνους ή εκπροσώπους των ελεγχόμενων φορέων, ύψους 373.500 ευρώ και 96 πρόστιμα σε φυσικά πρόσωπα, ύψους 9.600 ευρώ.

Ενδεικτικά από τους επιτόπιους ελέγχους μιας Περιφερειακής Υπηρεσίας της ΕΑΔ στις περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδος, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας σε δημόσιες υπηρεσίες και νοσοκομεία διαπιστώθηκαν:

Σε δύο νοσοκομεία / Μη ύπαρξη σχεδίου αποτροπής καπνίσματος και πλημμελής εποπτεία της εφαρμογής του σχεδίου αποτροπής καπνίσματος σε δύο νοσοκομεία.

Σε τέσσερις δήμους / Μη ύπαρξη σχεδίου αποτροπής καπνίσματος

Σε ένα δήμο βρέθηκε καπνιστής /στρια που ήταν υπεύθυνος /η για την εφαρμογή του σχεδίου αποτροπής καπνίσματος

Σε δυο Περιφερειακές ενότητες/ Μη ύπαρξη σχεδίου αποτροπής καπνίσματος

Σε μια ΔΟΥ / Μη ύπαρξη σχεδίου αποτροπής καπνίσματος

Από την ΕΑΔ αναζητήθηκαν οι διαπιστωθείσες πειθαρχικές ευθύνες των υπευθύνων.

