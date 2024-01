Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: Ο ΠΑΟΚ πέρασε στους "8"

Προκρίθηκε στους "8" ο ΠΑΟΚ, περνώντας άνετα από τον Βόλο.

-

Με πολύ σοβαρό πρόσωπο απ’ το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, παρά το εκτεταμένο ροτέισον, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τον Βόλο και στο δεύτερο παιχνίδι τους για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας και με συνολικό σκορ 2-0, προκρίθηκε άνετα στα προημιτελικά της διοργάνωσης για άλλη μία χρονιά. Το υπέροχο γκολ του Κωνσταντέλια στο 17΄ και το τελείωμα του Σβαμπ στο 73’ έκριναν τη νίκη της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου, που επέστρεψε στις νίκες, μετά την ήττα του στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής (7/1) με τον Άρη. Στα προημιτελικά οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν τον Πανσερραϊκό.

Ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη καλή στιγμή του στο 10’ όταν από γύρισμα του Κωνσταντέλια, ο Μπράντον Τόμας δεν βρήκα καλά την μπάλα κι ο Ράφα Σοάρες δεν σημάδεψε σωστά.

Στο 17’ ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα στο σκορ με ένα τρομερό γκολ του Κωνσταντέλια. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός πήρε τη μπάλα στο κέντρο στα αριστερά, έκανε την κίνηση, βρέθηκε εκτός περιοχής και με ένα ωραίο δεξί σουτ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή πλευρά των διχτύων, κάνοντας το 1-0. Ο Βόλος προσπάθησε να αντιδράσει χάνοντας ευκαιρία στο 67’ με το σουτ του Κόμπα, ο οποίος πλάσαρε αλλά ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς απέκρουσε σε κόρνερ.

Στο 73΄ ο δικέφαλος του Βορρά «καθάρισε» το ματς. Ο Σάστρε γύρισε την μπάλα προς την περιοχή, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια αρκετών ποδοσφαιριστών κι έφτασε στον Σβαμπ ο οποίος πλάσαρε για το 2-0, παρά την προσπάθεια του Καλογερόπουλου να διώξει πάνω στη γραμμή.

Διαιτητής: Δημήτρης Μαλούτας (Ημαθίας)

Κίτρινες: 54΄ Σβαμπ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Άνχελ Λόπεθ): Κόβατς, Ασλανίδης, Καλογερόπουλος, Σιέλης (62’ Ράσιτς), Κίτσος, Γκλάβτσιτς (71’ Λούνα), Τρουιγιέ (81’ Μπαριέντος), Ντέλετιτς (62’ Κόμπα), Καραγιάννης, Μπερτόλιο, Γκαρσία (46’ Μωραΐτης).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Ζ. Ζίβκοβιτς, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Ράφα Σοάρες, Σβαμπ, Τσιγγάρας (71’ Μεϊτέ), Ντεσπόντοφ (71’ Αντρ. Ζίβκοβιτς), Κωνσταντέλιας (81’ Μουργκ), Μάρκος Αντόνιο (71’ Τάισον), Μπράντον (78’ Τζίμας).

