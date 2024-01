Υγεία - Περιβάλλον

Σχολεία - Κορονοϊός και γρίπη: Η εγκύκλιος για τις απουσίες μαθητών

Στη δημοσιότητα δόθηκε η εγκύκλιος για τις απουσίες των μαθητών, λόγω των εποχιακών ιώσεων.

Δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η εγκύκλιος για την αντιμετώπιση των απουσιών των μαθητών, λόγω των εποχιακών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η έναρξη ισχύος της οποίας τοποθετείται στην 1η Νοεμβρίου 2023 και λήγει στις 31 Μαρτίου 2024, καταχωρίζονται, αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

