Κοινωνία

Κακοκαιρία στην Αττική: Σύσκεψη για την αντιμετώπιση έντονων φαινομένων

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Βασίλη Κικίλια για τον συντονισμός κρατικών υπηρεσιών και ιδιωτών για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων έντονων καιρικών φαινομένων στην Αττική.

Ευρεία σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 της Πέμπτης στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπό τον αρμόδιο υπουργό, Βασίλη Κικίλια, με αντικείμενο τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από ενδεχόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα στο λεκανοπέδιο. Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν: ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, οι υφυπουργοί Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Πέτρος Καμπούρης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Λεωνίδας Μανωλάκος. Επίσης θα μετέχουν οι δήμαρχοι: Μάνδρας-Ειδυλλίας Αρμόδιος Δρίκος, Ελευσίνας Γεωργόπουλος Γεώργιος, Διονύσου Μαϊχόσογλου Αικατερίνη, Ωρωπού Γιασημάκης Γεώργιος, Αγίας Παρασκευής Μυλωνάκης Ιωάννης, Βριλησσίων Πισιμίσης Ιωάννης, Κηφισιάς Ξυπολητάς Βασίλειος, Πεντέλης Κοσμοπούλου Αναστασία, Αχαρνών Βρεττός Σπυρίδων. Επιπλέον θα συμμετέχουν: ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Γεώργιος Πουρναράς, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Μάριος Αποστολίδης, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Χρήστος Λάμπρης, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής με έδρα την Αθήνα, Υποστράτηγος Παναγιώτης Νιάφας, ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ Υποστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Διευθυντής Σχεδιασμού της ΓΓΠΠ Δημήτρης Αλεξανδρής, ο Διευθυντής Τροχαίας Αττικής Ταξίαρχος, Χρήστος Παπαφιλίππου και ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης της Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος Γεώργιος Μιχαλόπουλος. Στη σύσκεψη θα λάβουν ακόμη μέρος εκπρόσωποι των παραχωρησιούχων εταιρειών των αυτοκινητοδρόμων Νέα Οδός Α.Ε., Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε και Αττικές Διαδρομές Α.Ε. καθώς και ο Διευθυντής της ΕΜΥ Θεόδωρος Κολυδάς και επιστημονική ομάδα μετεωρολόγων.