Γεωργία Μπίκα: Απολογία για την “αρπαγή του μετρ”

Τι αφορά η υπόθεση, για την οποία κατέστη κατηγορούμενη η Γεωργία Μπίκα, η οποία είχε καταγγείλει ότι είχε πέσει θύμα βιασμού.

Σήμερα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης θα βρεθούν για να απολογηθούν η Γεωργία Μπίκα, ο πρώην εργοδότης της και άλλοι για την υπόθεση αρπαγής του μετρ γνωστού μαγαζιού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως μεταφέρει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Θεσσαλονίκη Βαγγέλης Κοκολάκος.

Η Γεωργία Μπίκα κατέστη κατηγορούμενη - μαζί με τέσσερα ακόμη άτομα και μεταξύ αυτών ο τότε εργοδότης της - έπειτα από μήνυση για αρπαγή και ξυλοδαρμό που είχε υποβάλει ο φερόμενος ως διοργανωτής του επίμαχου πάρτι.

Στο κατηγορητήριο, εκτός από την πράξη της αρπαγής σε βαθμό κακουργήματος, περιλαμβάνονται αδικήματα όπως σωματικές βλάβες και εξύβριση.

Η 26χρονη, η οποία είχε καταγγείλει ότι έπεσε θύμα βιασμού σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια πρωτοχρονιάτικου πάρτι το 2022- έκλεισε με βούλευμα του αρμόδιου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών το οποίο απήλλαξε το εμπλεκόμενο πρόσωπο.

