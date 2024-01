Life

Μαρέβα και Κυριάκος Μητσοτάκης απόλαυσαν την Μαρινέλλα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βραδινή έξοδος για το πρωθυπουργικό ζευγάρι, μετά την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ποιο τραγούδι αφιέρωσε ο Κυριάκος στην Μαρέβα Μητσοτάκη.

-

Στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται η Μαρινέλλα και η Μπέτυ Μαγγίρα, βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγος του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εξόδους τους, λίγες ώρες μετά από την πολυσήμαντη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, επέλεξαν να καθίσουν όχι στην πρώτη σειρά, αλλά σε ένα από τα πιο πίσω τραπέζια του μαγαζιού.

Σε βίντεο εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να σιγοτραγουδά μεγάλες επιτυχίες της Μαρινέλλας, ενώ η σύζυγος του απαθανάτιζε στιγμές με το κινητό τηλέφωνο της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kyriakos Mitsotakis (@kyriakos_)

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τραγούδησε και το τραγούδι «Καμιά φορά», το οποίο αφιέρωσε στην σύζυγο του.

Ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρήγγειλαν ποτό και έπειτα απόλαυσαν μπέργκερ στο τραπέζι τους.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε πως είχαν χρόνια να βγουν οι δυο τους ως ζευγάρι.

Ειδήσεις σήμερα:

Διασωληνωμένος 4χρονος που ξυλοκοπήθηκε από τον πατριό του - Σε κώμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Έγκλημα - Βόλος: “Ο “θείος” βίαζε την ανήλικη για 3 χρόνια - Όρκισε τις αδελφές της να μην μιλήσουν”

Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Τα πρόστιμα, τα εμβόλια στα φαρμακεία και ο έρπης ζωστήρας (βίντεο)