Οικονομία

ΟΑΣΑ: Εισιτήριο τέλος - Eπιβίβαση με smartphones και κάρτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προ των πυλών η πιλοτική εφαρμογή χρήσης τραπεζικών καρτών και smartphones για επιβιβάσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

-

Με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του ΟΑΣΑ και του αναδόχου του έργου για την τεχνολογική αναβάθμιση του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ), οι Συγκοινωνίες Αθηνών φέρνουν νέα εποχή στις παρεχόμενες υπηρεσίες μετακίνησης προς το επιβατικό κοινό.

Οι νέες εφαρμογές αναβάθμισης του ΑΣΣΚ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, επιτρέπουν τη χρήση τραπεζικών καρτών και κινητών συσκευών, για τις μετακινήσεις με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας του Οργανισμού (μετρό, τραμ, λεωφορεία, τρόλεϊ) και παρέχουν στο σύστημα τη δυνατότητα υποστήριξης MaaS (Mobility as a Service), για διασύνδεση με εφαρμογές συνεργατών κινητικότητας όπως ταξί, ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά ποδήλατα, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, κτλ.

Ειδικότερα, η εναλλακτική δυνατότητα χρήσης τραπεζικής κάρτας ανέπαφων συναλλαγών για κάθε επιβίβαση σε ΜΜΜ, αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης των υπηρεσιών των Συγκοινωνιών Αθηνών, με σημαντικά οφέλη στην εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Οι επιβάτες, εκτός από ATH.ENA Ticket ή ATH.ENA Card, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τραπεζική κάρτα, ακόμα και αν είναι ενσωματωμένη, μέσω κάποιου App, στο κινητό τους τηλέφωνο.

Τα άμεσα οφέλη για τον επιβάτη

Με την εφαρμογή της χρήσης τραπεζικών καρτών για την επιβίβαση στα ΜΜΜ, το επιβατικό κοινό δεν θα χρειάζεται:

-Να προμηθευτεί εισιτήριο μέσω των εκδοτηρίων ή των εκδοτικών μηχανημάτων(ΑΜΕΚ).

-Να γνωρίζει τα διαθέσιμα προϊόντα μετακίνησης για να επιλέξει το κατάλληλο. Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να αναλύσει τα δεδομένα μετακίνησης και η χρέωση στην τραπεζική κάρτα θα είναι ανάλογη με τις διαδρομές, με επιλογή της βέλτιστης. Μια εξαιρετικά χρηστική λειτουργία για τους επιβάτες που δεν είναι εξοικειωμένοι με το σύστημα μετακινήσεων της Αθήνας, όπως οι επισκέπτες από άλλες πόλεις και οι τουρίστες.

-Να αναζητήσει σημεία πώλησης, προκειμένου να μετακινηθεί με τα ΜΜΜ.

H α΄ φάση της υλοποίησης θα εφαρμοστεί στα οχήματα των γραμμών λεωφορείων Express Αεροδρομίου, έως το τέλος Μαρτίου 2024, ενώ το σύνολο των εφαρμογών θα είναι διαθέσιμο στους επιβάτες έως το τέλος του έτους 2024.