Βάρη: Ληστές έδεσαν ζευγάρι που ακινητοποίησαν σε πυλωτή πολυκατοικίας

Που οδήγησαν το ανδρόγυνο οι δράστες, μέσα στην νύχτα. Τι ζητούσαν να τους αποκαλύψουν.

Τον τρόμο βίωσε την νύχτα της Πέμπτης ένα ζευγάρι στην Βάρη, που έπεσε θύμα ληστών.

Οι δύο άνδρες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, πλησίασαν γύρω στις 23:00 της Πέμπτης το ανδρόγυνο, ενώ βρισκόταν στην πυλωτή της πολυκατοικίας του, στην οδό Θησέως, στην Βάρη.

Ο ένας από τους δράστες μιλούσε σπαστά ελληνικά. Με την βία και απειλές, οι κακοποιοί ανέβασαν τον 78χρονο και την 68χρονη στο διαμέρισμα τους, όπου τους έδεσαν με tire up.

Τους ρωτούσαν να τους πουν που βρισκόταν το χρηματοκιβώτιο.

Τελικά, οι κακοποιοί έκλεψαν τιμαλφή, κινητά και πορτοφόλια και έφυγαν από το σπίτι.

Πληροφορίες που μένει να διασταυρωθούν, αναφέρουν ότι οι ληστές πήραν από το σπίτι και μετρητά ύψους 30.000 ευρώ.

