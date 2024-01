Υγεία - Περιβάλλον

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος - Γεωργιάδης: Συνάντηση σε θετικό κλίμα

Ποια αιτήματα του ιατρικού κλάδου συζητήθηκαν στη συνάντηση εκπροσώπων του ΠΙΣ με τον Υπουργό Υγείας.

Την πρώτη τους συνάντηση με το νέο υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη πραγματοποίησαν την Παρασκευή ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Θανάσης Εξαδάκτυλος, συνοδευόμενος από το γενικό γραμματέα Δημήτρη Βαρνάβα, τους δύο αντιπροέδρους Κωνσταντίνο Κουτσόπουλο και Βλαδίμηρο Παναγιωτίδη και τον ταμία Βασίλη Ψυχογιό.

Η αντιπροσωπεία του ΠΙΣ κατέθεσε στον κ. Γεωργιάδη υπόμνημα με αναλυτικά όλες τις προτάσεις του για το χώρο της Υγείας και τα αιτήματα των γιατρών, και ο υπουργός έδειξε διάθεση να βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία και συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ως εκ τούτου, από τη συνάντηση προέκυψαν συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΠΙΣ, ο υπουργός Υγείας δείχνει διατεθειμένος να τις υιοθετήσει το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα συζητήθηκαν τα αιτήματα:

Πλήρης εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων.

Αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για τις κλινικο-εργαστηριακές εξετάσεις.

Εφαρμογή «κοφτών» σε εξετάσεις.

Η εφαρμογή πρωτογενούς και δευτερογενούς clawback ώστε οι επιβαρύνσεις να

εξορθολογιστούν να γίνεται κατά περίπτωση και εργαστήριο.

Η αποζημίωση των ιατρών για αιμοληψίες και για τη διάγνωση στις απεικονιστικές εξετάσεις.

