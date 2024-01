Οικονομία

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για το διορισμό νέων Διοικητών Νοσοκομείων

Από το υπουργείο Υγείας κάνει "πρεμιέρα", ο νέος τρόπος επιλογής επιτελικών στελεχών στο Δημόσιο.

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά στη στελέχωση των Διοικήσεων των Νοσοκομείων της χώρας, σε εφαρμογή του νέου νόμου 5062/2023 για την «Επιλογή Διοικήσεων των Φορέων του Δημοσίου και Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητάς τους».

Η προκήρυξη είναι ενιαία και αφορά συνολικά στην κάλυψη 152 θέσεων Διοικητών και αναπληρωτών Διοικητών σε 95 νοσοκομεία, στο σύνολο των επτά υγειονομικών περιφερειών της χώρας (Αττικής, Πειραιώς-Αιγαίου, Μακεδονίας, Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων-Ηπείρου-Δυτικής Ελλάδος και Κρήτης). Στην προκήρυξη περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των προκηρυσσομένων θέσεων ανά κατηγορία, τα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης και διεξοδική περιγραφή της διαδικασίας επιλογής. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται η Τρίτη 22 Ιανουαρίου και ώρα 8 π.μ. και καταληκτική η Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου και ώρα 2 μ.μ. Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναλυτικά έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.moh.gov.gr/articles/newspaper/proslhpseis-diorismoi/dioikhtiko-kai-loipo-proswpiko/12073-prosklhsh-ekdhlwshs-endiaferontos-gia-thn-kalypsh-thesewn-dioikhtwn-kai-anaplhrwtwn-dioikhtwn-nosokomeiwn

Στις 29 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύθηκε η πρώτη προκήρυξη που αφορούσε στην κάλυψη 21 θέσεων Διοικητών και Υποδιοικητών των επτά Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας. Με τη δημοσίευση των δύο ενιαίων προκηρύξεων για τους Διοικητές των Νοσοκομείων και των Υγειονομικών Περιφερειών, εγκαινιάζεται ο νέος τρόπος επιλογής επιτελικών στελεχών και προϊσταμένων στο δημόσιο τομέα, ο οποίος αποτέλεσε προεκλογική εξαγγελία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος και ευτυχής πως ως Υπουργός Υγείας είχα την ευκαιρία να ξεκινήσουμε τη διαδικασία επιλογής των Διοικητών Υγειονομικών Περιφερειών και Διοικητών Νοσοκομείων μέσω της νέας διαφανούς και αξιοκρατικής διαδικασίας, σύμφωνα με τον νέο Νόμο. Είμαι βέβαιος ότι η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στην επιλογή εξαιρετικά άξιων Διοικήσεων που θα κάνουν περήφανους τους Έλληνες πολίτες για τα αποτελέσματα τους στη Δημόσια Υγεία».

Από την πλευρά της η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Με τη δημοσίευση των δύο προκηρύξεων για τους Διοικητές νοσοκομείων και Υγειονομικών Περιφερειών θέτουμε σε εφαρμογή μία σημαντική μεταρρύθμιση για την επιλογή άξιων στελεχών σε καίριες θέσεις ευθύνης, και συνεπώς για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους στο Κράτος. Πιστοί στις δεσμεύσεις μας, εκκινήσαμε αυτήν την προσπάθεια από τον ευαίσθητο χώρο της υγείας και θα την επεκτείνουμε σταδιακά σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, εφαρμόζοντας οριζοντίως τα αξιοκρατικά κριτήρια που θεσπίσαμε».

Ήταν Νοέμβριος 2023 όταν ψηφίσαμε τον νόμο για τον νέο τρόπο επιλογής διοικήσεων σε φορείς του Δημοσίου. Τον επόμενο μήνα – έναν μήνα νωρίτερα από την προβλεπόμενη προθεσμία – εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που καθορίζει τα νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στο πεδίο… pic.twitter.com/Jx39aRPodd — Niki Kerameus (@nkerameus) January 12, 2024

