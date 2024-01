Πολιτισμός

Ιταλία: Καραμπινιέροι κατάσχεσαν αμφιλεγόμενο πίνακα από σπίτι υφυπουργού!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο πίνακας είχε κλαπεί πριν έντεκα χρόνια από το κάστρο του Μπουριάσκο. Τι ισχυρίζεται ο υφυπουργός Πολιτισμού Βιτόριο Σγκάρμπι.

-

Οι καραμπινιέροι κατάσχεσαν σήμερα το απόγευμα από κατοικία του Ιταλού υφυπουργού Πολιτισμού Βιτόριο Σγκάρμπι τον πίνακα «Η σύλληψη του Αγίου Πέτρου», του δέκατου εβδόμου αιώνα, ο οποίος αποδίδεται στον ζωγράφο Ρουτίλιο Μανέτι.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο πίνακας είχε κλαπεί πριν έντεκα χρόνια από το κάστρο του Μπουριάσκο, έξω από το Τορίνο, και στη συνέχεια εντοπίσθηκε σε έκθεση στην Λούκα της Τοσκάνης το 2021, όπου δεν αναφερόταν το όνομα του ζωγράφου που το φιλοτέχνησε αλλά μόνον ότι επρόκειτο για έργο τέχνης που ανήκει στον Ιταλό υφυπουργό.

Ο Σγκάρμπι δηλώνει ότι ο πίνακας που είχε κλαπεί πριν από 11 χρόνια στην πραγματικότητα ήταν ένα αντίγραφο και ότι το πρωτότυπο έργο ήταν ανέκαθεν ιδιοκτησία του. Ο υφυπουργός Πολιτισμού επιμένει ότι δεν ευθύνεται για καμία παράνομη πράξη και τις προηγούμενες ημέρες απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο παραίτησής του. Η σημερινή κατάσχεση πραγματοποιήθηκε μετά την εντολή της εισαγγελίας της πόλης Ματσεράτα, της κεντρικής Ιταλίας.

Ο Βιτόριο Σγκάρμπι, χάρη και στη συμμετοχή του σε γνωστές τηλεοπτικές εκπομπές, είναι από τους πιο προβεβλημένους Ιταλούς τεχνοκριτικούς και ήταν στενός φίλος του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού και μεγιστάνα Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέγαρα - 4χρονος: Ο πατριός “έλουσε” με καυτό νερό το παιδί, που δίνει μάχη για την ζωή του

Σέρρες: Διπλώματα οδήγησης… στο σπίτι

Θεσσαλονίκη: Τρένο συγκρούστηκε με δέντρο!