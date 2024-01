Κοινωνία

Αττική: Χιόνια στην Πάρνηθα, κρύο και βροχές - Δείτε LIVE την εξέλιξη των φαινομένων

Μεγάλη πτώση θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Κύμα ψύχους και στην Αττική.

Νέο κύμα ψύχους, με βροχές και χιονοπτώσεις σε περιοχές της ανατολικής χώρας με χαμηλό υψόμετρο αλλά και στην Αττική έρχεται σήμερα Σάββατο.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους ισχυρός, τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά, ενώ τις βραδινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Εντωμεταξύ, στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ και στα δύο ρεύματα προχώρησε η Τροχαία λόγω χιονόπτωσης, το πρωί του Σαββάτου στις 10:15.

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, και τις πρώτες πρωινές ώρες στη Χαλκιδική και τα νησιά του βορείου Αιγαίου, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις βορειότερες περιοχές χιονόνερο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές των ανωτέρω περιοχών (ενδεικτικό υψόμετρο από τα 600 μέτρα και πάνω). Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το βράδυ και από τα βόρεια.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, της τάξης των 2 με 4 βαθμών Κελσίου. Στα βόρεια και τα κεντρικά θα κυμανθεί από -05 (μείον 05) έως 06 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 02 έως 08 με 10 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 04 έως 12 με 14 βαθμούς Κελσίου.

