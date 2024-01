Κόσμος

“Εδώ Τουρκία”: Ιμάμογλου ή Κουρούμ;

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου “σκιαγραφούν” τα προφίλ του εκλεκτού του Ερντογάν και του αντιπολιτευόμενου νυν Δημάρχου της Πόλης, που διεκδικούν την ψήφο των εκλογέων.

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, "ρίχνουν τους προβολείς" τους στην σκληρή εκλογική μάχη για τον Δήμο Κωνσταντινούπολης, αναλύοντας τις προσωπικότητες των δύο υποψηφίων και συγκρίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του νυν Δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου, που διεκδικεί εκ νέου το αξίωμα του "πρώτου πολίτη" της Πόλης απέναντι στον εκλεκτό του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην περιγραφή τους, «Ιμάμογλου ή Κουρούμ; Ποιος θα είναι ο επόμενος Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης στις εκλογές 31ης Μαρτίου; Συζητούμε ποια τα υπέρ και ποια τα κατά των δύο υποψηφίων για την εκλογή τους. Ακούστε μέχρι το τέλος όπου προβλέπουμε ποιος τελικά θα εκλεγεί...».

Παρακολουθήστε όλη την σειρά των εκπομπών «Εδώ Τουρκία» με την Άννα Ανδρέου και τον Δημήτρη Τριανταφύλλου, πατώντας ΕΔΩ

