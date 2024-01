Κοινωνία

Μετρό Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για 75 μέρες λόγω εργασιών

Δείτε τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό Αθήνας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας των εργασιών για την γραμμή 4 του μετρό Αθήνας θα ισχύσουν από τις 16-1-2024 εώς την 31-3-2024 για όλο το 24ωρο. Συγκεκριμένα θα ισχύσουν τα παρακάτω:

ΦΑΣΗ 1

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου ελάχιστου πλάτους 7,50 μ περίπου από την συμβολή της με την οδό Σπ. Μερκούρη και για μήκος 40,00 μ. περίπου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Σπ. Μερκούρη.

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Σπ. Μερκούρη ελάχιστου πλάτους 5,50 μ περίπου από την συμβολή της με την Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου και για μήκος 25,00 μ. περίπου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Ναϊάδων.

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Ναϊάδων, ελάχιστου πλάτους 3,50 μ περίπου από την συμβολή της με την οδό Αντήνορος και για μήκος 60,00 μ. περίπου με κατάληψη της πλευράς του οδοστρώματος που εφάπτεται στο πάρκο.

Τον σταδιακό περιορισμό του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Αντήνορος, ελάχιστου πλάτους 5,00 μ περίπου και για μήκος 40,00 μ. περίπου πριν και 10,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την οδό Ναϊάδων με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Τον ολικό αποκλεισμό της οδού Ναϊάδων από την συμβολή της με την οδό Σπ. Μερκούρη και για μήκος 60,00 μ. περίπου.

Τον χαρακτηρισμό ως αδιεξόδου της οδού Ναϊάδων από την συμβολή της με την οδό Αντήνορος και έως την εργοταξιακή κατάληψη.

Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο τμήμα αυτής που καθορίζεται από τα 100,00 μ. πριν και έως την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης.

Τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

Την απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Σπ. Μερκούρη, επί της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος της οδού Σπ. Μερκούρη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ναϊάδων και επί της δύο πλευρές του οδοστρώματος στην οδό Αντήνορος.