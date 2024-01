Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Κασσελάκης για πειθαρχία: Κάθε Αριστερός λέει “ναι” στον γάμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Βολές" προς την Κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Στέφανος Κασσελάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

-

"Η Αριστερά ξέρει να αγωνίζεται και όχι να κρύβεται", ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ με το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών.

Απευθύνθηκε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λέγοντας: «Ποιος εδώ μέσα διαφωνεί ένα ομόφυλο ζευγάρι να έχει δικαίωμα στο γάμο και στην τεκνοθεσία; Για εμάς τα ζητήματα των δικαιωμάτων δεν είναι ζητήματα αρχηγισμού και πειθαρχίας, είναι ζητήματα ταυτοτικά. Αν όχι η Αριστερά ποιος; Η Αριστερά ξέρει να αγωνίζεται και όχι να κρύβεται. Θα υπερψηφίσουμε κάθε βήμα στην πρόοδο και θα περιμένουμε από τον δήθεν προοδευτικό κ. Ανδρουλάκη να κάνει το ίδιο».

Ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε γενικότερα στα δικαιώματα ρωτώντας: «Ποιος διαφωνεί μία γυναίκα που δέχεται παρενόχληση στον χώρο εργασίας να μπορεί να το καταγγείλει δίχως τον φόβο των αντιποίνων;».

Συνέχισε λέγοντας ότι «μετά από πολλές κωλοτούμπες ο κ. Μητσοτάκης», λέει ότι θα φέρει το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και πρόσθεσε «άντε να το δούμε». Είπε ακόμη: «Επαναφέραμε την πρόταση νόμου για τον γάμο και την τεκνοθεσία ομόφυλων ζευγαριών. Χάρη στη δική μας πίεση ο κ. Μητσοτάκης θα αναγκαστεί να ξεπαγώσει τη νομοθετική του πρωτοβουλία και με τη δική μας ψήφο θα περάσει αν έρθει στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία αδυνατεί να ξεπεράσει οπισθοδρομικές αγκυλώσεις και εξαρτήσεις και η πολιτική δειλία του πρωθυπουργού τον ωθεί σε κουτοπονηριές με την ενθάρρυνση της αποχής των βουλευτών του».

Και πρόσθεσε με χιούμορ «θα φθάσω να συμφωνήσω με τον κ. Σαμαρά, πώς γίνεται εμείς που ζητάμε από τους πολίτες να συμμετέχουν να ζητάμε από τους βουλευτές να απέχουν».

Νωρίτερα, εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη είχε σήμερα το πρωί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, κατά την οποία συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η προωθούμενη ρύθμιση της Κυβέρνησης για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταμόσχευση ήπατος - Δότης: “Νιώθω ευλογημένος που έσωσα το παιδί μου” (εικόνες)

Καλοί Λιμένες: Εκατοντάδες μετανάστες αποβιβάστηκαν από σκάφος

Μεσολόγγι - Εξαφάνιση 31χρονου: συνεχίζονται οι έρευνες με τη συμμετοχή δύτη (εικόνες)