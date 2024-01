Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια - Κακλαμάνης: Να συνεδριάσει η ΚΟ, δεν δέχομαι “μασάζ” από τον Σκέρτσο (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο βουλευτής της ΝΔ σχετικά με την ρύθμιση που προωθεί το Μαξίμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, τις αντιδράσεις και τις “γαλάζιες” ενημερωτικές συναντήσεις.

«Είμαι στην Βουλή από το 1990, με εξαίρεση μια πενταετία που ασχολήθηκα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εγώ είμαι στην παράταξη 60 χρόνια. Το θεωρώ προσβλητικό για τον εαυτό μου να με καλούν να με ενημερώσει ένας υπουργός καθ΄ όλα άξιος που τον γνώρισα στην Νέα Δημοκρατία το 2019. Εγώ ζητώ σύγκληση ΚΟ από το πρωί μέχρι το βράδυ με την παρουσία του Πρωθυπουργού για να κάνουμε την συζήτηση για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Δεν πρόκειται να πάω την Δευτέρα στην συνάντηση (ενν. για το "μασάζ")», είπε μεταξύ άλλων ο Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» το πρωί του Σαββάτου.

Ο κ. Κακλαμάνης εξήγησε ότι στις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας διαχρονικά υπάρχει ουσιαστική συζήτηση και εκεί επιλύονται όποια ζητήματα ανακύπτουν, γι΄ αυτό και ζητά την σύγκληση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας για το επίμαχο ζήτημα.

Ο κ. Κακλαμάνης, καυτηρίασε και την "στάση… αποχής" που πρότεινε ως θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους βουλευτές της ΝΔ που διαφοροποιούνται, τασσόμενος ουσιαστικά με την χθεσινή δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επίσης σχολίασε δηκτικά την παρότρυνση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής είπε ότι ουδέποτε απείχε από ψηφοφορία σε όλα τα χρόνια του κοινοβουλευτικού βίου του και πως δεν έχει υπάρξει μία φορά που να μην υπερψήφισε ή καταψήφισε διατάξεις σύμφωνα με τα πιστεύω του. Υπενθύμισε μάλιστα ότι καθώς δεν είχε ψηφίσει μνημονιακές διατάξεις, είχε διαγραφεί με απόφαση του τότε Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Στην συζήτηση συμμετείχαν και οι Πέτρος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σχολίασε την σύγχυση στο κόμμα σχετικά με την κομματική πειθαρχία για την υπερψήφιση της σχετικής διάταξης και τις πειθαρχικές κυρώσεις από τον Στέφανο Κασσελάκη για τους "παραβάτες", καθώς και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Θανάσης Γλαβίνας.

