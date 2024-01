Πολιτική

Κομματική πειθαρχία - Αυγέρη: Κανείς δε θα διαγραφεί για καταψήφιση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανασκευάζει την τακτική του ο ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο θέμα μετά από τις αντιδράσεις βουλευτών και στελεχών του κόμματος.

-

Με αφορμή τις δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη, περί «κομματικής πειθαρχίας», που προκάλεσαν αντιδράσεις αρκετών στελεχών, η Δώρα Αυγέρη μιλώντας την Παρασκευή στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ξεκαθάρισε ότι «κανείς δεν θα διαγραφεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, στην περίπτωση που δεν ψηφίσει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια».

«Ο κ. Κασσελάκης δεν είπε ότι θα θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας, αλλά ότι κομματική πειθαρχία υπάρχει ήδη στον ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέγαρα - 4χρονος: Ο πατριός “έλουσε” με καυτό νερό το παιδί, που δίνει μάχη για την ζωή του

ΚΥΣΕΑ: Νέος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ο Δημήτρης Χούπης

Τροχαίο - Ηλιούπολη: Αυτοκίνητο “κρεμάστηκε” στις προστατευτικές μπάρες (εικόνες)