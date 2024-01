Αθλητικά

Απόλλων - ΑΕΚ: Ο ουραγός έκανε την…έκπληξη

Μεγάλη νίκη έκπληξη του Απόλλωνα Πατρών επί της ΑΕΚ, για την 14η αγωνιστική της Basket League.

Ο ουραγός Απόλλων έκανε την έκπληξη της 14ης αγωνιστικής στη Basket League, καθώς επικράτησε 83-74 της ΑΕΚ στην Πάτρα, πέτυχε την τρίτη νίκη του στο πρωτάθλημα και αναπτέρωσε τις ελπίδες του για παραμονή στην κατηγορία, απομακρύνοντας παράλληλα τους «κιτρινόμαυρους» από την πρώτη τετράδα της κατάταξης. Δεν βοήθησε την Ενωση στο ντεμπούτο του ο άλλοτε NBAer Μπράντον Νάιτ, ενώ αντίθετα ο νεοαποκτηθείς Ορλάντο Κόουλμαν ήταν ο κορυφαίος των γηπεδούχων με 20 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 47-34, 70-52, 83-74

Το ματς πήγαινε πόντο-πόντο μέχρι τα μέσα της δεύτερης περιόδου, όταν οι «μελανόλευκοι», με πρωταγωνιστές τον Ρασάντ Βον και τον Ορλάντο Κόουλμαν στο ντεμπούτο του, «έτρεξαν» ένα σερί 14-0 και προηγήθηκαν 38-27 στο 18΄, για να φτάσουν στο +13 (47-34) στο ημίχρονο. Η ΑΕΚ δεν έδειχνε ικανή να αντιδράσει, καθώς έκανε πάρα πολλά λάθη, και η διαφορά λίγο πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου έφτασε τους 21 πόντους (70-49).

Με προσωπικές ενέργειες του ΜακΡέι, ο «Δικέφαλος» κατάφερε να μειώσει γρήγορα σε 72-63 στο 33΄, με επιμέρους σκορ 14-2, για να ακολουθήσει ένα τρίλεπτο στο οποίο καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορούσε να σκοράρει. Ο Κουζέλογλου μετά από επιθετικό ριμπάουντ έριξε τη διαφορά στους επτά (72-65), 4΄18΄΄ πριν τη λήξη, αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες που είχαν για να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο. Μετά από επτά λεπτά «αφλογιστίας», ο Μπιμπς με γκολ-φάουλ έδωσε «ανάσα» στον Απόλλωνα, που αποδείχθηκε καθοριστική. Η ΑΕΚ μείωσε σε 77-70, ενάμισι λεπτό πριν το τέλος, αλλά τα άστοχα τρίποντα του Κουζέλογλου και του Καράμπελα έβαλαν... φρένο στην απόπειρα ανατροπής.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Μάνος, Λουλουδιάδης

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Γιάννης Χριστόπουλος): Μπιμπς 12 (1τρ., 7ασ, 10λ.), Γκιουζέλης 6 (2), Βον 13 (1), Σαλούστρος 7 (2), Μπράουν 13 (11ρ.), Κόουλμαν 20 (2), Βησσαρίου 3 (1), Οσμπορν 2, Πέρκινς 7 (1τρ., 8ασ.)

ΑΕΚ (Ζοάν Πλάθα): Τίλμαν 10 (7ρ.), Ραντλ 8 (2), Καράμπελας 6 (7ασ.), Νετζήπογλου 5 (1), Κουζέλογλου 12 (1τρ., 12ρ.), Χολ 2, Χατζηδάκης 2, Νάιτ, Μόργκαν 9, ΜακΡέι 20 (2).

