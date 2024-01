Κοινωνία

Αμυγδαλέζα: Επεισόδιο με τραυματίες και φωτιά στο Κέντρο Κράτησης

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από συμπλοκή, ενώ σημειώθηκε και τρίτο περιστατικό με εμπρησμό.

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Προαναχωρητικό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) Αμυγδαλέζας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία δύο άντρες από το Ιράν 25 και 40 ετών, συνεπλάκησαν μεταξύ τους για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία , με αποτέλεσμα αμφότεροι να τραυματιστούν ελαφρά και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου τους έγιναν ράμματα.

Επιπρόσθετα γύρω στις 20:00 το βράδυ ένας 20χρονος Αιγύπτιος έβαλε φωτιά σε ένα άδειο οικίσκο, η οποία όμως αντιμετωπίστηκε άμεσα προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές.

