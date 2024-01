Κόσμος

Ισραήλ - Λίβανος: Συνεχίζονται οι αιματηρές μάχες

Νεκροί και χτυπήματα και από τις δύο πλευρές των συνόρων Ισραήλ - Λιβάνου.

Ένας άνδρας σκοτώθηκε και μια γυναίκα τραυματίσθηκε σοβαρά από αντιαρματικό πύραυλο που έπληξε σήμερα το βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Λίβανο, ανακοινώθηκε από την ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως πύραυλος έπληξε μια κατοικία προκαλώντας θύματα και ότι πλήττουν στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Το Ισράηλ και η Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν πυρά από τις 7 Οκτωβρίου που η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ από τη Γάζα.

Νωρίτερα σήμερα το Ισραήλ ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του σκότωσαν τέσσερις μαχητές που είχαν διεισδύσει από το Λίβανο. Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε πως ήταν οπλισμένοι με τουφέκια, αντιαρματικούς πυραύλους, χειροβομβίδες και αυτοπροωθούμενες οβίδες (RPG) και πως δεν είναι ακόμη γνωστό σε ποια οργάνωση ανήκαν.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πως πραγματοποίησε έξι επιθέσεις σήμερα στο Ισραήλ, μία από τις οποίες στη μεθοριακή πόλη Κφαρ Γιουβάλ είχε νεκρούς και τραυματίες.

Η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε σήμερα «θέσεις της Χεζμπολάχ» στο Λίβανο, ανέφεραν ακόμη οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες υπογράμμισαν πως «θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα σύνορά μας από κάθε απειλή».

