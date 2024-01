Κόσμος

Ηνωμένο Βασίλειο - ΝΑΤΟ: Η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση μετά τον Ψυχρό Πόλεμο

Περισσότεροι από 20.000 βρετανοι στρατιώτες θα μεταβούν σε ευρωπαϊκές χώρες και τον Αρκτικό κύκλο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα στείλει 20.000 στρατιωτικούς σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σε μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ από τον Ψυχρό Πόλεμο και μετά, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο ανταποκριτής του ANT1, Ισαάκ Καριπιδης, από τον επόμενο μήνα περίπου 16.000 στρατιώτες, μαζί με άρματα μάχης, πυροβολικό και ελικόπτερα, θα σταλούν από τον βρετανικό στρατό στην Ανατολική Ευρώπη. Παράλληλα το Βασιλικό Ναυτικό θα αναπτύξει περισσότερους από 2.000 ναύτες σε οκτώ πολεμικά πλοία και υποβρύχια, ενώ περισσότεροι από 400 κομάντο των Βασιλικών Πεζοναυτών θα σταλούν στον Αρκτικό Κύκλο.

Ο Σαπς αναμένεται επίσης να πει ότι η Δύση βρίσκεται σε «σταυροδρόμι» καθώς τα θεμέλια της παγκόσμιας τάξης κλονίζονται μέχρι τον πυρήνα τους. «Οι γραμμές μάχης επαναχαράσσονται. Οι παλιοί εχθροί αναζωογονούνται ενώ τα τανκς βρίσκονται κυριολεκτικά στο γρασίδι της Ουκρανίας», θα επισημάνει μεταξύ άλλων ο βρετανός υπουργός άμυνας.

