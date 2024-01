Κοινωνία

Ημαθία - Πατέρας βρέφους στο “Πρωινό”: Οι γονείς της ήξεραν και δεν μιλούσαν (βίντεο)

Ποιες νομικές ενέργειες έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει ο πατέρας κατά της οικογένειας της κατηγορούμενης.

Τη δική του εκδοχή για την τραγική κατάληξη του παιδιού του, έδωσε τη Δευτέρα ο εν διαστάσει σύζυγος της 36χρονης η οποία σύμφωνα με τη σχετική σχηματισθείσα δικογραφία, σκότωσε το 6 μηνών βρέφος της, μιλώντας, τόσο ο ίδιος όσο και ο συνήγορός του Στέλιος Σούρλας, στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινό» με το Γιώργο Λιάγκα.

«Γνώρισα τη συγκεκριμένη κοπέλα, συνδεθήκαμε σεξουαλικά και την άφησα έγκυο πολύ γρήγορα – μόλις από το τέταρτο ραντεβού μας», σημείωσε ο νεαρός και συνέχισε: «Παρ’ όλα αυτά από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τραγική κατάληξη, η μόνη και μεγαλύτερη έγνοια μου ήταν η ασφάλεια, η ευημερία και η ευτυχία αυτού του παιδιού. Εκείνη ποτέ δεν είχε φυσιολογική συμπεριφορά απέναντί μου. Με έδερνε, με ζήλευε παθολογικά, ξεσπούσε πάνω μου τον κάθε θυμό της, με κακομεταχειριζόταν και γι’ αυτό δεν άντεξα άλλο κοντά της. Το παιδί μας όμως, όσο εγώ ήμουν εκεί παρών, δεν το πείραξε ποτέ, ούτε και τα άλλα παιδιά από τον προηγούμενο γάμο της. Γι’ αυτό και ποτέ το δικό μου μυαλό δεν πήγε στο κακό, ούτε μπορούσα να φανταστώ ότι θα έκανε κάτι κακό εναντίον του παιδιού. Στην πραγματικότητα αυτή η γυναίκα σκότωσε το παιδί από το πείσμα της να γυρίσω πίσω. Αντίθετα με εμένα, οι γονείς της ήξεραν πολύ καλά τις διαταραχές της και τη συμπεριφορά της, και τις έκρυψαν από εμένα και από όλους από την πρώτη στιγμή εκθέτοντας το παιδί μου σε κίνδυνο».

Από την πλευρά του ο κ. Σούρλας ανέφερε: «Έχω εντολή από τον πατέρα του αδικοχαμένου βρέφους και την πατρική οικογένεια συνολικά, να αιτηθώ την εκταφή του και τον επανενταφιασμό του στο χωριό – γενέτειρα του πατέρα, ώστε εκείνος να έχει τουλάχιστον πρόσβαση στο μνήμα και να θρηνήσει. Επίσης έχω εντολής υποβολής μήνυσης κατά των γονέων της για έκθεση. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό, αλλά η οικογένεια της μητέρας του απαγόρευσε να παραστεί στην κηδεία του ίδιου του του παιδιού, όταν παρουσιάστηκε τον έδιωξε. Δεν ξέρουμε ούτε υποχρεούμαστε να υποθέσουμε, γιατί η μητρική οικογένεια τα έχει βάλει μαζί του. Εκείνο αντιθέτως που ξέρουμε, είναι ότι όταν χάριν της εγκυμοσύνης αποφάσισαν εντέλει να είναι μαζί, εκείνος της πρότεινε μετακόμιση στο χωριό του και οι γονείς της αρνήθηκαν κατηγορηματικά, ώστε να συνεχίσουν να παρασιωπούν με την άνεσή τους, τις διαταραχές της και τη συμπεριφορά της».

