Αγιά Σοφιά: Το εισιτήριο, οι ουρές και οι αντιδράσεις για τα ρολά ασφαλείας (βίντεο)

Ουρές σχηματίζονται για την είσοδο στο μνημείο παρά το αλμυρό εισιτήριο που επέβαλλαν οι Αρχές.

Δυο είσοδοι από σήμερα στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, μετά την απόφαση των τουρκικών Αρχών να επιβάλλουν εισιτήριο 25 ευρώ σε όσους μη Τούρκους πολίτες θέλουν να την επισκεφθούν.

Στη μια είσοδο λοιπόν παίρνουν θέση οι Τούρκοι και στην άλλη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της Αγίας Σοφίας, οι τουρίστες για να βγάλουν εισιτήριο. Σε ότι αφορά τους μουσουλμάνους που δεν είναι Τούρκοι και θέλουν να προσευχηθούν, η απάντηση είναι συγκεχυμένη καθώς οι αρμόδιοι λένε ότι θα γίνονται διευθετήσεις.

Η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, επιχείρησε να μπει στον χώρο με τη δημοσιογραφική της ταυτότητα, αλλά η απάντηση που πήρε είναι ότι πρέπει να βγάλει εισιτήριο γιατί ο χώρος δεν είναι μουσείο.

Η Άννα Ανδρέου μπήκε στον χώρο και κατευθύνθηκε στον γυναικωνίτη, ο οποίος παρέμενε κλειστός επί 3 χρόνια από τότε δηλαδή που η Αγία Σοφία μετατράπηκε σε τζαμί. Παρά τις πληροφορίες ότι στο συγκεκριμένο σημείο γινόντουσαν εργασίες αναπαλαίωσης, ο χώρος δεν είχε αλλάξει σχεδόν καθόλου.

Οι πλάκες στο δάπεδο παραμένουν ραγισμένες και τα ψηφιδωτά στην ίδια κατάσταση, αλλά όχι καλυμμένα.

Η μόνη μεγάλη αλλαγή είναι το ξύλινο μοντέρνο δάπεδο που προστέθηκε στον μακρύ διάδρομο που οδηγεί μέχρι τον γυναικωνίτη. Αλλά και η νέα είσοδος της Αγίας Σοφίας στο πίσω μέρος του μνημείου από όπου πλέον μπαίνουν οι τουρίστες.

Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί ρολά ασφαλείας όπως εκείνα που τοποθετούνται στα εμπορικά καταστήματα. Αυτό ξεσήκωσε τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Δεν σέβεστε την ιστορία», «δεν έχει καμία σχέση με την αρχιτεκτονική της» είναι μερικά από τα σχόλια.

Η αντιπρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντέδρασε στην τοποθέτηση ρολών ασφαλείας λέγοντας ότι πρόκειται για επίθεση στις οικουμενικές αξίες.

