Ηράκλειο: οδηγός μηχανής έβαλε την πινακίδα... στην πλάτη (εικόνες)

Ένας μοτοσικλετιστής στο Ηράκλειο, κατάφερε να γίνει viral με την ευφάνταστη ιδέα του.

Θα μπορούσε να είναι στιγμιότυπο από κάποια ταινία του Τομ Κρουζ ή και του Ντάνιελ Γκρεγκ... Η αλήθεια όμως είναι ότι η φωτογραφία τραβήχτησε μέρα μεσημέρι στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στα φανάρια που βρίσκονται στην «είσοδο» της Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως φαίνεται καθαρά, μοτοσικλετιστής έχει κυριολεκτικά δέσει την πινακίδα στην πλάτη του σακιδίου. Οι λόγοι; Άγνωστοι!

Το περιστατικό καταγράφηκε στα φανάρια της Αλικαρνασσού ενώ η φωτογραφία πολύ γρήγορα έκανε το γύρο του διαδικτύου.

