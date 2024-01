Βραβεία Emmy: Αποθεώθηκε η Κριστίνα Άπλγκεϊτ (βίντεο)

Life

Γιατί το κοινό χειροκρότησε όρθιο την διάσημη ηθοποιό, η οποία έκανε εμφάνιση έκπληξη στα βραβεία. Δείτε την αντίδρασή της.

Mε όρθιο το κοινό να την χειροκροτά η Κριστίνα 'Απλγκεϊτ (Christina Applegate) έκανε εμφάνιση-έκπληξη στη λαμπερή σκηνή των φετινών βραβείων Emmy που πραγματοποιήθηκαν στο Peacock Theater του Λος 'Αντζελες.

Η διάσημη ηθοποιός που δίνει την δική της μάχη με την σκλήρυνση κατά πλάκας, ανέβηκε στη σκηνή, συγκινημένη, με την βοήθεια του οικοδεσπότη της βραδιάς, Άντονι Άντερσον (Anthony Anderson) για να βραβεύσει την πρωταγωνίστρια του «The Bear», 'Αϊο Εντεμπίρι (Ayo Edebiri) που ήταν υποψήφια στην κατηγορία Β΄ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά.

Ήταν το καλοκαίρι του 2021 όταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της σειράς του Netflix «Dead To Me» η 'Απλγκεϊτ διαγνώσθηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας, μία διάγνωση που της άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή της.

«Σας ευχαριστώ πολύ! Θεέ μου! Με κάνετε να ντρέπομαι που με υποδέχεστε όρθιοι» είπε η διάσημη ηθοποιός ενώ αστειεύτηκε λέγοντας ότι «το σώμα δεν είναι έτσι από το Ozempic».

«Κάποιοι από εσάς μπορεί να με γνωρίζετε ως Κέλι Μπάντι από το «Married with Children»», συνέχισε κάνοντας μια αναδρομή σε μερικούς από τους δημοφιλείς τηλεοπτικούς της ρόλους όλα αυτά τα χρόνια. Η ηθοποιός συνοδευόταν από την κόρη της και για τη λαμπερή τελετή επέλεξε να φορέσει μία κόκκινη δημιουργία από βελούδο του Κρίστιαν Σιριάνο.

Όπως αναφέρει το People, ήταν υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερη Ερμηνεία από Γυναίκα Ηθοποιό σε Κωμική Σειρά για τον ρόλο της στην τρίτη σεζόν του «Dead to Me» όπου η Κουίντα Μπράνσον (Quinta Brunson) κέρδισε το βραβείο για τον ρόλο της στη σειρά «Abbott Elementary».

