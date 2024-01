Οικονομία

Αεροδρόμιο Χανίων: “Χρυσή” χρονιά το 2023

Ρεκόρ 8ετίας σημειώθηκε στην επιβατική κίνηση

Αύξηση 10,9% σε σχέση με το 2022 κατέγραψε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» των Χανίων, το 2023, καταγράφοντας ρεκόρ 8ετίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport, μέσω του αεροδρομίου διακινήθηκαν το πέρυσι 3.648.416 επιβάτες, έναντι 3.290.802 κατά το 2022.

Αυξημένες κατά 6% ήταν και οι πτήσεις αεροσκαφών, καθώς το 2023 έφθασαν τις 24.678 έναντι 23.273 κατά το 2022.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και τον Δεκέμβριο του 2023 μέσω του «Δασκαλογιάννης» διακινήθηκαν 67.678 επιβάτες έναντι 61.467 τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

«Χρυσή» χρονιά

Με βάση τα στοιχεία των τελευταίων 8 ετών το 2023 καταγράφηκε ρεκόρ στην επιβατική κίνηση του αεροδρομίου Χανίων. Ακολουθούν το 2022, με 3.290.802 επιβάτες, το 2017, με 3.042.409 επιβάτες, το 2018, με 3.008.995 επιβάτες, το 2019, με 2.983.542 επιβάτες, το 2016, με 2.966.697 επιβάτες, το 2021, με 1.795.236 επιβάτες και το 2020 έτος της πανδημίας με 703.482 επιβάτες.

Συνολικά από το 2016 μέχρι και το 2023 μέσω του αεροδρομίου Χανίων διακινήθηκαν 21.439.579 επιβάτες.

